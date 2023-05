La Ligue des champions définira la première saison de Ten Hag à Man Utd

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, pense que son équipe se qualifiera pour la Ligue des champions. Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, est d’accord. Avec neuf points nécessaires lors de leurs quatre derniers matchs – dont trois à Old Trafford – United devrait terminer dans le top quatre de la Premier League, mais ils auraient dû battre les combattants de la relégation West Ham United dimanche et ne l’ont pas fait.

La défaite 1-0 au stade de Londres a laissé Ten Hag et ses joueurs face à une fin de saison anxieuse. Liverpool est à un point derrière, même s’il a disputé un match de plus. Mais surtout, Liverpool est sur une série de six victoires consécutives; United a remporté l’un de ses quatre derniers matchs.

Klopp dit qu’il pense toujours que United le fera, mais après la victoire 1-0 de Liverpool sur Brentford samedi, il a qualifié la course d ‘ »intéressante ». L’équipe de Ten Hag – joueurs clés manquants, luttant pour marquer et semblant épuisée après une saison exténuante – boitille vers la ligne d’arrivée, et les supporters craignent de plus en plus d’avoir perdu toute leur énergie et leur élan au moment le plus inopportun. .

La qualification en Ligue des champions et les revenus qu’elle génère sont vitaux pour les comptables d’Old Trafford, mais cela déterminera également la façon dont la première saison de Ten Hag est perçue. Une place parmi les quatre premiers, en plus de remporter la Coupe Carabao et d’atteindre la finale de la FA Cup, fera de la première campagne du manager néerlandais un succès incontestable compte tenu du gâchis dans lequel il est entré il y a un an. L’ambiance autour du club est sur le fil du rasoir, cependant, et l’été sera très différent si United est propulsé quatrième par Liverpool, Manchester City remporte le triplé et la bataille en cours pour la propriété se termine avec la famille Glazer annonçant qu’ils sont rester.

Gagner le premier trophée du club depuis 2017 a été un moment important pour Ten Hag, mais cela vous montre à quel point la Ligue des champions est importante pour que la qualification soit sa priorité absolue depuis son arrivée de l’Ajax. Il n’y a aucune suggestion que l’avenir de Ten Hag en tant que manager soit en danger, mais aucun patron de United au cours des 10 années qui ont suivi la retraite de Sir Alex Ferguson n’est resté aux commandes après avoir raté la Ligue des champions après une saison complète en charge.

Malgré des défaites consécutives contre Brighton & Hove Albion et West Ham, Ten Hag insiste sur le fait qu’il est toujours confiant de terminer dans le top quatre. United a besoin de trois victoires en quatre matchs pour être sûr et affronter Wolverhampton Wanderers, Chelsea et Fulham à Old Trafford, ainsi qu’un voyage à Bournemouth.

Leur record à domicile en Premier League cette saison se lit P16, W12, D3, L1 – la défaite contre Brighton en août. Les Wolves et Fulham, respectivement 13e et 10e du tableau, n’ont plus grand-chose à jouer, tandis que Chelsea n’a gagné qu’une seule fois depuis que Frank Lampard a pris la relève en tant que manager par intérim. United manquant de cette position représenterait un effondrement monumental.

Après la défaite à West Ham ce week-end, l’emprise de Man United sur une place dans le top quatre de la Premier League est aussi ténue qu’à tout moment cette saison. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

Pourtant, certains fans pensent que United fait exactement cela. Ils ont marqué huit buts lors de leurs 10 derniers matchs de championnat et en ont concédé 13, tandis que les 10 matchs de championnat précédents ont donné un retour de sept victoires, 21 buts et seulement huit encaissés.

L’équipe de Man United a déjà disputé 57 matchs cette saison, mais Ten Hag a insisté après la défaite contre West Ham sur le fait que la baisse de forme n’a rien à voir avec la fatigue. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que l’on craignait dans les coulisses que la charge de travail – qui comprenait une Coupe du monde d’hiver au Qatar – ait rattrapé les joueurs.

L’approche de Ten Hag lors des conférences de presse a été de minimiser les choses, l’homme de 53 ans, selon des sources, estimant qu’il n’y a rien à gagner à offrir des excuses en public. S’exprimant au stade de Londres, il a déclaré que « la fatigue est dans la tête » a eu un impact, mais les joueurs de United ont beaucoup plus de minutes dans les jambes que leurs homologues de Liverpool.

David de Gea, Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont tous joué plus de minutes dans toutes les compétitions que n’importe quel joueur de Liverpool, tandis que le défenseur Lisandro Martinez n’a joué que 57 minutes de moins que Virgil van Dijk malgré son absence le mois dernier en raison d’une blessure. Fernandes, quant à lui, a disputé 63 matchs pour le club et le pays depuis le début de la saison – plus que quiconque en Europe.

Pour la première fois depuis septembre, United a une semaine libre entre les matchs et, malgré la défaite à West Ham, Ten Hag en a profité pour donner à ses joueurs deux jours de congé avant la visite des Wolves à Old Trafford ce week-end. Il ne peut qu’espérer que le reste redonne de l’énergie à ses joueurs avant un rodage qui inclut la possibilité d’arrêter la triple charge de City lors de la finale de la FA Cup à Wembley le 3 juin.

Battez les Wolves samedi et une grande partie de l’inquiétude concernant la place de United en Ligue des champions la saison prochaine disparaîtra. Rien de moins et une campagne qui a montré tant de promesses pendant si longtemps risque de se terminer par une déception.