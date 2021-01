La Ligue des champions défie les jeunes stars de l’USMNT et stimule les espoirs de la Coupe du monde

Juergen Klinsmann a remporté la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe avec l’Allemagne au cours d’une brillante carrière dans laquelle il a joué pour l’Inter, Tottenham et le Bayern, entre autres. En tant qu’entraîneur, il a mené l’Allemagne à une troisième place à la Coupe du monde 2006 et a dirigé l’équipe nationale masculine des États-Unis de 2011 à 2016. En plus d’une chronique pour ESPN.com, il apparaît comme un expert sur FC Daily.

À moins de deux ans de la Coupe du monde, c’est une période passionnante pour être un fan de l’équipe nationale masculine américaine, qui développe le noyau d’une équipe capable de faire une course dans la phase à élimination directe du tournoi.

Au cours des 12 derniers mois, plusieurs joueurs ont rejoint des clubs de très haut niveau en Europe et l’expérience qu’ils vont acquérir en jouant dans les meilleures ligues et dans la meilleure compétition du monde – la Ligue des champions – est une bonne nouvelle pour le équipe nationale.

Christian Pulisic était à Dortmund puis a rejoint Chelsea l’année dernière; depuis, Giovanni Reyna a suivi ses traces en Allemagne. Weston McKennie a déménagé à la Juventus, Sergino Dest est à Barcelone et Tyler Adams joue pour le RB Leipzig.

Aucun de ces joueurs n’a plus de 22 ans et c’est un autre changement majeur par rapport aux générations passées de joueurs américains, qui sont allés en Europe après s’être établis dans la Major League Soccer ou avoir joué à l’université. C’est merveilleux de voir beaucoup de jeunes faire preuve de courage et tenter leur chance plus tôt qu’avant.

Les systèmes de jeunesse, les académies et la MLS méritent d’être félicités pour leur travail avec les jeunes joueurs de ce pays. Ils apprennent une nouvelle culture en Europe, mais Pulisic et Reyna, par exemple, ont des compétences qui ont été développées en Amérique à 10, 11, 12, 13 ans. Le succès des U-17 et U-20 américains, qui se qualifient régulièrement pour les matchs à élimination directe des jeunes de la Coupe du monde, montre le talent qui existe.

Et le chemin vers l’Europe continue de séduire; On entend bien parler de Chris Richards du Bayern Munich, qui a quitté le FC Dallas, alors que cette semaine, Joe Scally a signé pour le Borussia Moenchengladbach du New York City FC.

L’Allemagne est une bonne destination car il y a une ouverture d’esprit pour donner du temps aux jeunes, mais des opportunités existent à travers l’Europe. Brenden Aaronson, par exemple, est passé de Philadelphia Union au Red Bull Salzburg en Autriche, où il trouve un énorme soutien de son entraîneur – et de son compatriote américain – Jesse Marsch.

Alors, comment optimiser vos chances de réussir au plus haut niveau? Il est important d’avoir de bonnes personnes autour de vous pour vous aider à vous adapter à un nouvel environnement; Reyna est un bon exemple, car son père, Claudio, a joué en Europe et sa mère – Danielle Egan – représentait l’équipe nationale féminine américaine.

Il faut être ouvert d’esprit, prêt à apprendre et à se battre pour une place tous les jours et comprendre que, tôt ou tard, «je dois expulser quelqu’un devant moi». Si vous avez un revers, comme une blessure ou un changement d’entraîneur, comprenez que vous avez la capacité de faire vos preuves à nouveau. Il est naturel que les joueurs réfléchissent à leur propre situation, c’est pourquoi ce réseau de soutien est extrêmement important.

Weston McKennie, à gauche, et Christian Pulisic, à droite, font partie d’une nouvelle génération de joueurs américains qui a enthousiasmé les fans. Getty

Lorsque vous avez une chance, saisissez-la! Reyna a obtenu ses premières minutes de Bundesliga il y a moins d’un an et s’est fait un joueur clé pour Dortmund. Comme Pulisic, il peut jouer dans différentes positions et c’est une bonne chose car les chances augmentent pour influencer les jeux; au lieu d’être censé marquer, il est possible d’aider, de bien réussir et de créer des chances.

Chez les jeunes joueurs offensifs, le changement de rythme est toujours une caractéristique importante. Je l’ai vu avec Christian la première fois que je l’ai regardé quand il avait 15 ou 16 ans et j’ai dit que ce gamin avait non seulement une très bonne technique, mais qu’il pouvait «sauter» les joueurs en une fraction de seconde. Giovanni est très similaire, bien qu’il soit plus grand et ait un flux différent dans son mouvement. Dest peut également passer par les joueurs dans les premiers mètres.

Cette capacité à créer de l’espace est ce dont un créateur de différence a besoin dans la surface de réparation adverse. Pour le conserver, vous devez rester en bonne santé et travailler dur sur votre corps, vous étirer, aller à la gym. Assurez-vous que votre système est en bon état car au moment où un joueur perd son changement de rythme, il risque de devenir médiocre.