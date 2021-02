La Ligue des champions de la CONCACAF bénéficiera d’un nouveau format à partir de la fin de 2023, avec une phase de groupes plus importante mais plus régionalisée à l’automne et un huitième de finale au printemps.

La phase de groupes élargie à l’automne permettra de régionaliser les clubs d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. L’Amérique du Nord comprendra 20 équipes du Canada, du Mexique et des États-Unis, les équipes étant divisées en quatre groupes de cinq équipes chacun. Chaque équipe disputera un total de quatre matches de phase de groupes, deux à domicile et deux à l’extérieur. Les deux meilleures équipes passeront de chaque groupe, ainsi que trois autres équipes qui se qualifieront via une ronde de play-in.

Le format actuel de la Ligue des champions de la CONCACAF restera en place pour les éditions 2021, 2022 et 2023. En 2023, ce sera une année de transition avec la dernière édition sous le format actuel jouée au printemps, avant la phase de groupes du nouveau format débutant à l’automne.

« Il s’agit d’un développement extrêmement important pour la CONCACAF et pour le football de clubs dans notre région. La Ligue des champions de la CONCACAF a connu une croissance impressionnante ces dernières années, mais ce nouveau format transformera la compétition et augmentera considérablement sa pertinence dans toute notre confédération et dans le monde », a déclaré la CONCACAF président et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani.

« Cela élèvera les clubs et les ligues de la CONCACAF avec des affrontements régionaux plus excitants que nous savons que les fans veulent voir. Cela offrira également une voie très compétitive vers la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA alors que les clubs de notre région s’efforcent de réussir sur la scène internationale »

Montagliani a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la congestion possible des appareils en Amérique du Nord à l’automne et que la Liga MX et la MLS étaient toutes deux d’accord avec les changements.

« Ce n’était pas tellement difficile à vendre. Je pense [MLS and Liga MX] nous soutenons dès le départ « , a-t-il déclaré. » Nous avons déjà obtenu ce genre d’accord et approuvé par toutes les ligues, dans toutes nos régions, y compris la MLS, la Liga MX, la Ligue canadienne, car si vous regardez le format de notre phase de groupes, nous l’avons fait de manière très créative, car ce sont tous des jeux significatifs.

«Et la MLS sait que leur pertinence maintenant – ils ont connu une croissance énorme au cours des 25 dernières années – mais ils doivent passer à l’étape suivante où la prochaine étape pour eux est la pertinence internationale. Et cela va être fait en la [CCL]. «

Au moins trois des 20 clubs d’Amérique du Nord seront originaires du Canada, avec deux équipes de la Premier League canadienne et une autre du championnat canadien. Les trois équipes canadiennes qui évoluent actuellement en MLS pourraient également se qualifier grâce à des compétitions MLS.

Vingt clubs du Belize, du Costa Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama composeront le groupe d’Amérique centrale. Les équipes se qualifieront grâce à des performances dans les ligues nationales ainsi qu’à une nouvelle compétition de Coupe d’Amérique centrale. Les équipes seront regroupées en quatre groupes de cinq. Les deux premiers de chaque groupe passeront à une ronde de play-in à partir de laquelle quatre équipes passeront aux 16 finales.

Le groupe des Caraïbes sera composé de 10 clubs, dont huit se qualifieront directement par le biais de ligues professionnelles, tandis que les deux autres par le biais d’une compétition de la Coupe des Caraïbes. Les deux vainqueurs de groupe se qualifieront pour un match de play-in dont le vainqueur se qualifiera pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Au moins un qualificatif pour la CCL remaniée se fera par le biais de la Coupe de la Ligue.

Montagliani a ajouté: « Nous sommes également très enthousiasmés par la perspective de nouvelles compétitions de Coupe d’Amérique centrale et des Caraïbes dans le cadre de ce nouvel écosystème. Elles offriront de superbes affrontements entre les clubs rivaux et stimuleront davantage le développement du jeu de club dans les régions respectives. »

La Coupe d’Amérique centrale remplacera la Ligue CONCACAF.