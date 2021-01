La Ligue des champions de la CONCACAF 2021 débutera en avril, le tirage au sort de la compétition étant prévu le 10 février à Miami, a-t-on annoncé vendredi.

Comme la plupart des compétitions dans le monde, le CCL a été affecté négativement par la pandémie de coronavirus en cours. En règle générale, le concours commence en février et se termine à la fin avril. Mais après avoir démarré à temps l’an dernier, les dernières étapes et la finale se sont disputées en décembre. Cette fois-ci, les problèmes de planification et de déplacement dus à la pandémie ont repoussé la date de début à avril.

Les Tigres UANL ont battu LAFC 2-1 en finale à Orlando pour remporter leur premier titre CCL, étendant davantage la domination de la Liga MX sur le tournoi.

« Malgré d’importants défis l’année dernière, l’édition 2020 du [tournament] a été un moment fort pour la CONCACAF et pour le football de clubs dans la région. Il comprenait de superbes affrontements que les fans ont apprécié en nombre record à la fois lors des premiers tours et à la télévision tout au long du tournoi « , a déclaré le président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani. » notre Confédération, avec une autre grande compétition pour couronner un champion de club régional qui se qualifiera également pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021. «

Les équipes confirmées de la Major League Soccer participant au tournoi à venir sont les champions de la Coupe MLS Columbus Crew SC, les vainqueurs du tournoi MLS is Back Portland Timbers, les détenteurs de Supporters ‘Shield Philadelphia Union et les vainqueurs de l’US Open Cup 2019 Atlanta United FC.

Les huitièmes de finale et les quarts de finale auront lieu en avril, tandis que les demi-finales auront lieu en août. Chacune de ces trois manches sera disputée sur deux manches.

La finale comprendra une seule étape et aura lieu à la fin octobre. L’hôte de la finale en un seul match sera le club le plus performant des tours précédents, en fonction des victoires, des nuls et, si nécessaire, de la différence de buts.