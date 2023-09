La Ligue des champions de CBS Sports se dirige vers Newcastle

CBS Sports a annoncé qu’ils présenteraient leur émission en studio sur la Ligue des champions à Newcastle le mercredi 4 octobre. En tant que tel, l’équipe du réseau sera au bord du terrain alors que Newcastle accueillera son premier match de Ligue des Champions en 20 ans. Le Paris Saint-Germain devrait se rendre dans le nord-est de l’Angleterre pour affronter les Magpies dans la soirée.

Newcastle avait déjà récolté un point vital à l’extérieur contre l’AC Milan lors de son match d’ouverture de la campagne en Ligue des champions. Pendant ce temps, le PSG, en revanche, a battu le Borussia Dortmund 2-0 lors de son premier match. Le quatuor fait sans doute partie du groupe le plus relevé de la compétition cette saison.

Le réseau sportif américain sera présent en direct dans le stade anglais historique pour une couverture d’avant-match, de mi-temps et d’après-match. En plus de reportages détaillés sur le match Newcastle-PSG, CBS Sports offrira également un aperçu des matches restants de la Ligue des champions dans la journée. En tout, il y aura huit matches au total dans la compétition le 4 octobre.

Des visages familiers feront la une de la couverture de la Ligue des champions de CBS Sports depuis Newcastle

Kate Abdo animera la couverture de CBS Sports à St. James’ Park. Abdo sera sur le terrain aux côtés des analystes Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. De plus, Anita Jones sera également sur place à Newcastle.

Dre Cordero s’occupera des tâches play-by-play pour ce match massif. Il sera dans la cabine avec l’analyste de match Ray Hudson. L’analyste des règles de CBS Sports, Christina Unkel, est disponible pour l’équipage pour toute décision d’arbitrage notable.

Chaque match de l’UCL est diffusé sur Paramount+

En plus des nombreux matches du mercredi 4 octobre, huit autres matches de Ligue des champions seront également disponibles sur Paramount+ la veille. Union Berlin contre Braga et RB Salzbourg contre Real Sociedad lancent la couverture de la compétition par le réseau à 12 h 45 (HE) le mardi 3 octobre.

Soit dit en passant, CBS Sports gère actuellement toutes les diffusions en langue anglaise de l’UEFA Champions League, de l’Europa League et de l’Europa Conference League ici aux États-Unis. Ainsi, tous les matchs des compétitions européennes sont diffusés en direct aux États-Unis via Paramount+.

Crédit photo : IMAGO / PA Images