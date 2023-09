La Ligue des Champions commence avec un nouveau look et un nouveau format à l’horizon

Cette semaine, nous ne disons pas seulement bonjour à la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Nous disons également au revoir. Après cette saison, la phase de groupes de l’UEFA Champions League connaît une refonte majeure. Le nouveau format « modèle suisse » remplace la phase de groupes traditionnelle. L’UEFA Champions League 2023/24 marque donc la fin d’une époque dans la première compétition de clubs d’Europe.

Depuis la campagne 2003-04, la Ligue des Champions consistait en une phase de groupes impliquant 32 équipes réparties en huit groupes de quatre équipes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. Ce format a succédé à la deuxième phase de groupes qui s’est déroulée de 1999 à 2003. La phase de groupes à la ronde a fourni de nombreux moments emblématiques au fil des ans. Les clubs d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie et d’Allemagne ont dominé cette phase. La plus grande critique du format actuel a été le manque de danger lors des matches ultérieurs de la phase de groupes, les meilleures équipes se qualifiant souvent tôt.

L’UEFA Champions League adopte un nouveau format après cette saison

À partir de 2024-25, l’UEFA Champions League comptera 36 équipes dans une seule ligue. Les organisateurs répartissent les clubs dans quatre pots de classement. Ensuite, ils affrontent deux équipes de chaque pot dans un seul classement.

Chaque club dispute donc huit matches, quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Il convient de noter que ces confrontations ne concernent pas les mêmes équipes. Au lieu de cela, le modèle suisse garantit que chaque équipe dispute huit matchs de phase de groupes contre huit adversaires différents.

Les 36 équipes s’affronteront dans un seul classement unifié. Seules les 8 meilleures équipes accèdent directement aux huitièmes de finale. Les clubs terminant entre la neuvième et la 24e position s’affrontent dans des séries éliminatoires aller-retour pour déterminer les 8 places restantes dans les huitièmes de finale. Aucune équipe ne se qualifiera pour la Ligue Europa à ce stade.

La phase à élimination directe conservera son format actuel à deux matches. Cependant, il existe des propositions visant à remplacer à terme les demi-finales par un tournoi « Final Four » dans une seule ville hôte. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Pour au moins la campagne 2024/25, les huitièmes de finale jusqu’aux demi-finales se joueront en aller-retour. Ensuite, la Finale est une affaire ponctuelle.

Attribution des places dans le modèle suisse

L’UEFA répartit les quatre places supplémentaires comme suit :

Une place pour un champion supplémentaire de la ligue nationale grâce au « Chemin des Champions »

Une place pour la ligue classée 5ème aux coefficients UEFA (actuellement Eredivisie)

Deux places dans les ligues avec la meilleure performance collective d’Europe la saison précédente (probablement Premier League + une autre ligue de haut niveau)

Cela signifie que la Premier League pourrait compter régulièrement 5 clubs dans la compétition à partir de 2024. La qualification reste basée sur le mérite, sans places historiques ou héritées pour les grands clubs.

Critiques et préoccupations

Le format élargi de la Ligue des champions suscite son lot de critiques à travers l’Europe. Par exemple, il y a beaucoup plus de matchs. En plus de chaque équipe jouant deux matchs supplémentaires du « premier tour », les clubs terminant de la neuvième à la 24e place joueront deux matchs supplémentaires en plus. Un club peut donc disputer huit matches de « championnat ». Ensuite, elle en jouera deux autres juste pour accéder aux huitièmes de finale. En d’autres termes, une équipe passe de six matches de phase de groupes lors de l’UEFA Champions League 2023/24 à 10 avant les huitièmes de finale.

De plus, les meilleures équipes devraient se qualifier assez facilement, au moins pour les séries éliminatoires. Plus le nombre de matchs joués réduit le risque de dérapages coûteux en phase de championnat. Par conséquent, l’UEFA Champions League 2024/25 pourrait avoir réduit la parité dans la phase initiale. Par conséquent, il organise de meilleurs matchs lors des séries éliminatoires et des huitièmes de finale.

Enfin, l’UEFA pourrait s’engager sur une pente glissante en ajoutant davantage d’équipes. Si l’UEFA Champions League 2023/24 avait attribué plus d’équipes, les clubs ajoutés auraient inclus Liverpool, l’Atalanta et Marseille. Chacun d’eux a fait des apparitions régulières en UEFA Champions League ces dernières saisons.

Un virage majeur qui devra faire ses preuves

Néanmoins, l’UEFA maintient que le système suisse créera davantage de matches de haut niveau entre les meilleures équipes et générera 30 % de revenus supplémentaires grâce aux accords de diffusion et de sponsoring. Bien qu’il ne soit pas aussi radical qu’une Super League européenne, le nouveau modèle de la Ligue des champions marque un changement majeur par rapport au format classique de la phase de groupes apprécié par les fans depuis les années 1990. Cette saison sera la dernière chance de profiter de cette configuration familière avant l’arrivée de la révolution suisse l’année prochaine.

PHOTO : IMAGO / justpictures.ch