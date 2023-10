La Ligue des champions asiatique s’affronte alors que le club saoudien ne prendra pas le terrain

Le match de Ligue des champions asiatique d’Al-Ittihad contre l’Iranien Sepahan a été annulé lundi après que l’équipe saoudienne a refusé de quitter son vestiaire en raison de la statue d’un général iranien assassiné placée à l’entrée du terrain.

Le match a été reporté par les officiels du stade Naghsh-e Jahan à Ispahan, où environ 60 000 supporters étaient venus voir Sepahan affronter une formation de départ d’Al-Ittihad qui devait inclure d’anciennes stars de Premier League N’golo Kante et Fabinho.

La Confédération asiatique de football (AFC) a déclaré que le match avait été « annulé en raison de circonstances imprévues et imprévues ».

« L’AFC réitère son engagement à assurer la sûreté et la sécurité des joueurs, des officiels de match, des spectateurs et de toutes les parties prenantes impliquées », a indiqué l’organisme dans un communiqué.

« Cette question va maintenant être renvoyée aux commissions compétentes. »

Qasem Soleimani, un éminent général du Corps des Gardiens de la révolution islamique, a été tué près de l’aéroport de Bagdad lors d’une frappe de drone américain en janvier 2020 et est considéré comme un martyr par le régime au pouvoir.

Des photographies du stade publiées sur les réseaux sociaux montraient qu’un buste de Soleimani avait été placé à l’entrée du terrain et aurait été bien en vue des joueurs à leur sortie du tunnel.

Les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite sont tendues depuis longtemps et la Ligue des champions asiatique de cette année est la première depuis 2016 au cours de laquelle les clubs des deux pays sont autorisés à s’affronter à domicile et à l’extérieur.

Les matches entre les clubs des deux nations se jouaient auparavant sur un territoire neutre pour des raisons de sécurité.

Cristiano Ronaldo a conduit son équipe d’Al-Nassr à Téhéran il y a deux semaines pour affronter Persépolis au stade Azadi, bien que ce match se soit joué dans un stade vide en raison d’une interdiction de spectateur d’un match imposée au club iranien par l’AFC en raison du comportement des supporters. .

Le match de mardi entre une autre équipe saoudienne de la Pro League, Al Hilal, et l’équipe iranienne Nassaji Mazandaran pourrait également être compromis en raison des conditions du terrain.

L’entraîneur de Nassaji, Seyyed Mehdi Rahmati, a admis que le terrain pour le match de la Ligue des champions asiatique de mardi – qui ne se déroulera pas à domicile, mais au stade Azadi de Téhéran – ne serait pas dans un état optimal après que le joueur d’Al Hilal, Neymar, ait remis en question le terrain. sur les réseaux sociaux.

« Je ne dois pas être responsable des conditions inappropriées et indésirables du stade Azadi », a déclaré Rahmati lors de la conférence de presse de lundi. a rapporté sur l’Instagram de son club. « Ils essayaient d’améliorer le terrain lors de notre visite, mais cela n’arrive pas pour le match, peu importe leurs efforts. »

Neymar, qui a rejoint Al Hilal en provenance du PSG cet été, a répondu à une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux montrant des ouvriers réparant une partie de la surface avec un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui disait simplement : « Ce n’est pas possible ». « .

L’entraîneur d’Al Hilal, Jorge Jesus, a déclaré lors de la conférence de presse de lundi : « J’espère que le terrain du stade aidera les deux équipes à présenter un match exceptionnel. Al Hilal a une grande et magnifique histoire dans la compétition asiatique, et notre objectif est de gagner et de continuer ». ce parcours de l’équipe. »

Des rapports ont fait surface plus tard lundi que le SPL avait demandé à Al Hilal de quitter l’Iran et de retourner immédiatement en Arabie Saoudite, le match devant être reporté.

Al Hilal, qui a remporté la compétition à quatre reprises, un record, a fait match nul 1-1 contre l’Ouzbékistan Navbahor à Riyad le 18 septembre lors de son premier match de groupe de la Ligue asiatique des champions.

La correspondante d’ESPN Adriana Garcia a contribué à cette histoire. Des informations de Reuters ont également été incluses.