La Ligue des champions asiatique et l’AFC obtiennent de nouveaux logos dans le cadre d’un changement de marque

La Confédération asiatique de football (AFC) a lancé une importante campagne de rebranding avec de nouveaux logos et «identités visuelles» pour son équipe nationale phare et ses compétitions de clubs.

Les éliminatoires asiatiques de l’AFC, la Coupe d’Asie de l’AFC, la Coupe d’Asie féminine de l’AFC et la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC ainsi que les tournois annuels des clubs – la Ligue des champions de l’AFC et la Coupe de l’AFC – ont tous reçu de nouveaux logos dans le but de continent dans les années à venir « .

« Nous sommes ravis de commencer la nouvelle année avec les toutes nouvelles marques des équipes nationales et des compétitions de clubs de l’AFC », a déclaré le président de l’AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, selon l’agence Xinhua.

« L’AFC s’efforce de rendre ses compétitions encore plus pertinentes pour sa base de fans diversifiée tout en mettant en valeur sa réputation unique en tant qu’événements de football les plus populaires d’Asie.

« Je suis convaincu que les nouvelles identités visuelles résonneront fortement en Asie et dans le monde, et je suis impatient de voir le nouveau look et la nouvelle convivialité des médias sociaux et de la diffusion télévisée. »

Inspirés des stades de football et des couleurs des équipes asiatiques, les conceptions de la marque pour les compétitions des équipes nationales de l’AFC visent à embrasser les lieux où les champions sont couronnés.

Dans le but de créer un lien entre les tournois, les logos de la Coupe d’Asie de l’AFC, de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC et de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC partagent les mêmes éléments fondamentaux et présentent leurs trophées respectifs.

« Ces nouveaux logomarks seront adaptés pour chaque compétition, afin de refléter les éléments locaux de l’association membre hôte », a ajouté un communiqué de l’AFC.