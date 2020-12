La dernière nuit de la phase de groupes de la Ligue des champions a débuté par une démonstration de joueurs unis contre le racisme pour une deuxième soirée consécutive à Paris.

Cela s’est terminé avec les affaires comme d’habitude pour le Real Madrid et l’Atltico Madrid, qui ont évité les sorties prématurées pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Atalanta et le Borussia Mnchengladbach ont également remporté des places en huitièmes de finale.

Il y a eu neuf matchs au lieu des huit habituels mercredi après les événements remarquables 24 heures plus tôt lorsque le match Paris Saint-Germains contre stanbul Baakehir a été suspendu.

Les joueurs des deux équipes avaient refusé de continuer après qu’un quatrième officiel roumain eut utilisé une insulte raciale en se référant à un entraîneur adjoint de Baakehir, Pierre Webo, qui est noir.

Ils sont retournés au Parc des Princes pour reprendre le match à la 14e minute avec des officiels de match remplaçants des Pays-Bas.

La nouvelle équipe d’arbitrage s’est jointe aux joueurs pour observer l’hymne de la compétition avant le coup d’envoi en prenant un genou autour du cercle central, tandis que la plupart ont levé le poing.

Rien ne vaut les actions. Nous en avons assez, nous ne voulons plus jamais vivre cela, a déclaré l’attaquant du PSG Kylian Mbapp.

Lorsque le match a redémarré, Neymar a assuré que le PSG finirait en tête du groupe H en réussissant un tour du chapeau lors d’une victoire de 5-1. Le champion de France était déjà assuré d’avancer avec Leipzig.

Plus tôt mercredi, l’UEFA a annoncé avoir nommé un inspecteur disciplinaire pour enquêter sur l’incident. Le quatrième officiel, Sebastian Coltescu, risque une interdiction de match.

SOULAGER À MADRID

Avant un derby madrilène en championnat espagnol ce week-end, les deux équipes risquaient de sortir de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a conservé son record de toujours progresser depuis la phase de groupes de la Ligue des champions en battant le Borussia Mnchengladbach 2-0 sur son terrain d’entraînement vide.

Karim Benzema a marqué deux fois en première mi-temps pour mener Madrid pour la 24e saison consécutive en tant que vainqueur du groupe B.

Gladbach est tombé à la deuxième place et y est resté quelques minutes nerveux après le coup de sifflet final. L’équipe s’est blottie autour d’une tablette pour regarder les dernières étapes du match nul 0-0 de l’Inter Milans avec le Shakhtar Donetsk.

Un but pour l’une ou l’autre équipe aurait mérité une place dans les 16 derniers. L’Inter a terminé à la dernière place et le Shakhtar a terminé troisième – en huitièmes de finale de la Ligue Europa – malgré avoir battu Madrid à deux reprises.

L’Atltico a dû éviter la défaite à Salzbourg pour rejoindre le vainqueur du groupe, le Bayern Munich, en huitièmes de finale. L’équipe de l’entraîneur Diego Simones a gagné 2-0 avec des buts à la fin de chaque demie.

Salzbourg et son entraîneur américain Jesse Marsch se dirigent vers la Ligue Europa.

TOP POINTS

Le Bayern a gagné 2-0 à domicile contre le Lokomotiv Moscou pour terminer avec 16 points, le meilleur de la compétition.

Manchester City a égalé ce total avec une victoire 3-0 sur Marseille qui comprenait un but de Sergio Aguero à son retour de blessure.

Marseille a terminé dernier du groupe, laissant la place de la Ligue Europa à l’Olympiakos, qui a perdu 2-0 à domicile contre Porto.

ATALANTA ENCORE

L’Ajax et l’Atalanta ont été les belles histoires des deux dernières saisons de la Ligue des champions. Il n’y avait de la place que pour l’un d’entre eux en huitièmes de finale cette fois-ci, et l’Atalanta a gagné 1-0 à Amsterdam pour rejoindre le vainqueur de groupe Liverpool dans les 16 derniers.

N’ayant besoin que d’un match nul, l’Atalanta a vu l’Ajax réduit à 10 hommes tardivement lorsque le milieu de terrain adolescent Ryan Gravenberch a été expulsé. Le match a été décidé à la 85e par le remplaçant Luis Muriel en arrondissant le gardien Andr Onana pour marquer.

Liverpool a marqué dès la première minute à Midtjylland, via Mohamed Salah, mais a dû se contenter d’un match nul 1-1. Cela n’a donné au nouveau venu du Danemark que son deuxième point et une dernière place dans le groupe D.

LES GRANDES LIGUES DOMINENT

Le tirage au sort de la phase de groupes a permis aux quatre grandes ligues – Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie – de n’avoir qu’un maximum de 14 de ses 16 équipes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Et en effet, il leur reste 14 équipes pour la deuxième année consécutive. La saison dernière, les puissances européennes ont bloqué les parvenus et les tirs lointains en remplissant les 16 derniers avec des équipes représentant les suspects habituels, plus le Paris Saint-Germain et Lyon en France, classée n ° 5.

Cette fois, les grands championnats sont rejoints par le PSG et Porto, les champions en titre des ligues actuellement classées n ° 5 et 6.

Le tirage au sort a lieu lundi. Les équipes ne peuvent pas être tirées au sort contre un adversaire de leur propre pays ou contre une équipe déjà jouée en phase de groupes. Les matchs aller se joueront du 16 au 24 février. Les matches retour sont du 9 au 17 mars.

