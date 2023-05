La Ligue des champions anime et unit Guardiola, Ancelotti

Entre eux, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola ont remporté neuf fois la Coupe d’Europe en tant que joueur ou entraîneur. Alors que cette plus grande compétition de l’histoire du football de clubs atteint son 70e anniversaire dans trois saisons, les profils de l’Italien et du Catalan – chacun né dans de minuscules communautés dont la population combinée ne remplirait pas un tiers du Santiago Bernabeu – sera écrit dans les livres d’histoire de la Ligue des champions comme le plus grand que la compétition ait jamais vu.

Ancelotti, même s’il pourrait un jour être dépassé par Zinedine Zidane ou Guardiola lui-même, a remporté plus de finales de Coupe d’Europe (quatre) que tout autre entraîneur. Jamais. Guardiola sera sur ce panthéon dans trois ans, car c’est son équipe de Barcelone de 2011 qui est largement saluée comme ayant produit la performance la plus magnifiquement complète de toutes les finales de la Ligue des champions – bien que certains qui ont assisté à la défaite 7-3 de Madrid contre l’Eintracht Francfort en 1960 pourrait dire le contraire.

Malgré tout cela, les hommes qui s’affrontent lors de la demi-finale aller de mardi (puis de nouveau lors du match retour dans huit jours) ont également une relation profondément chimérique, angoissée et douloureuse avec la compétition. Pour eux, ce trophée est la définition d’une relation amour-haine ; Je ne peux pas vivre avec ça, je ne peux pas vivre sans ça.

Par exemple : Guardiola était à la tête du Bayern Munich lorsque, en demi-finale de 2014, ils ont subi leur plus lourde défaite à domicile de l’histoire de la compétition. Par coïncidence, c’était au Madrid de Carlo Ancelotti.

En tant que joueur, il aurait pu ajouter un autre titre aux neuf que lui et l’Italien ont, s’il n’y avait pas eu l’agonie de la plus grosse raclée qu’une équipe ait subie en finale de Coupe d’Europe. Le Barcelone de Johan Cruyff en était à sa deuxième finale de Coupe d’Europe en deux ans, et un Milan soi-disant en sous-effectif – manquant un groupe d’étoiles – a écrasé les Catalans 4-0 à Athènes, annonçant la fin de l’ère Dream Team et présageant Cruyff’s départ deux ans plus tard.

Guardiola a entraîné six équipes perdantes en demi-finale au cours de sa carrière de manager de 15 ans. C’est un record absolument stellaire en termes de « vous ne pouvez pas le gagner à moins d’être dans le coup dans les étapes décisives », mais ultra douloureux dans les enjeux « fermés mais sans cigare ».

De même, les éliminations de ses équipes dans les quatre derniers ont souvent été remarquables, à la limite du bizarre.

Il y a eu cette défaite 4-0 à domicile contre le Real Madrid il y a neuf ans, qu’il appelle toujours la plus grande erreur tactique de sa carrière. Battu par les éventuels vainqueurs.

Puis il y a eu l’éruption volcanique en 2010 qui a signifié son équipe de Barcelone a dû entreprendre le voyage de Catalogne à Milan en bus parce que les vols étaient cloués au sol. L’Inter Milan a remporté une victoire cumulée 3-2, avec 10 hommes au match retour. Battu par les éventuels vainqueurs.

Barcelone a raté un penalty (enfin, Lionel Messi a raté un penalty, pour être plus précis) pour aller 3-2 au total contre Chelsea à 10 en demi-finale de 2012. Battu par les éventuels vainqueurs.

Ensuite, la mère de tous les résultats : la saison dernière, Man City menait 5-4 à Madrid à 91 minutes du match retour de la demi-finale, et ils ont quand même été éliminés. Vous connaissez le gain : battu par les éventuels vainqueurs. Encore.

Les gens en font beaucoup. Certains choisissent de mettre en évidence ces trébuchements à l’avant-dernier obstacle plutôt que, d’abord, de reconnaître que Guardiola est déjà, de manière démontrable, l’un des grands entraîneurs de tous les temps. Il a été un entraîneur révolutionnaire, révolutionnaire, inspirant et couronné de succès dans trois cultures de football très distinctes.

Il a eu un problème très différent d’Ancelotti ou de n’importe quel entraîneur du Real Madrid.

Guardiola, tout au long de son passage à City, a activement dû essayer de convaincre les joueurs anglais, en particulier, que la Ligue des champions compte autant, sinon plus, que de gagner la Premier League. Kevin De Bruyne a déclaré récemment qu’être champion d’Angleterre comptait plus pour lui. Même Guardiola lui-même a déclaré il y a un an que s’il devait « signer tout de suite » pour l’un des deux trophées, ce serait la Premier League.

Ce n’est pas le cas à Madrid, et cela n’a pas non plus été emblématique de la carrière d’Ancelotti.

Ses deux domiciles principaux, Milan et Madrid, sont les deux clubs qui ont le plus souvent remporté la Coupe d’Europe : respectivement 14 fois et sept. Dans chaque club, ils considèrent le trophée comme faisant partie de leur droit d’aînesse, Madrid en particulier. Dominer les voisins bruyants – gagner la Serie A ou la Liga, aux dépens de l’Inter et de l’Atletico Madrid – compte toujours beaucoup, mais s’asseoir sur le trône européen et le dominer sur un continent est quelque chose sur lequel Ancelotti a prospéré dans les deux clubs.

Pep Guardiola et Carlo Ancelotti ont tous deux connu un succès incroyable en Ligue des champions, tout en souffrant d’un chagrin angoissant. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Six fois, il a porté cette couronne : en tant que milieu de terrain pour le Rossoneri en 1989 et 1990, comme entraîneur en 2003 et 2007, puis en charge de Los Blancos en 2014 et 2022. C’est un arc de victoire qui s’étend sur 33 ans. Assez impressionnant.

Malgré cela, lui aussi a été endommagé, frustré et raillé par cette compétition et le trophée emblématique que tout le monde aspire à posséder – même si ce n’est que temporairement.

La première expérience d’Ancelotti de la façon dont le Saint Graal du football peut être donquichottesque était assis au Stadio Olimpico de Rome, blessé, après avoir aidé à diriger l’AS Roma vers la finale de 1984, seulement pour voir Liverpool gagner aux tirs au but.

En 1991, il se tenait pour remporter un tour du chapeau consécutif de la finale de la Coupe d’Europe si Milan pouvait battre Marseille en demi-finale. Perdant 2-1 au total dans les dernières minutes du match retour, les projecteurs du Vélodrome d’État se sont éteints. Quinze minutes plus tard, ils ont repris vie mais le PDG de Milan, Adriano Galliani, a refusé de laisser son équipe jouer le reste du match et a demandé à l’UEFA de remettre le match nul au Rossoneri. Lui, ses fans et Ancelotti ont été bouleversés de constater que ce sont eux, à la place, qui ont été expulsés de la compétition par l’instance dirigeante.

La nuit d’effroi la plus célèbre d’Ancelotti est survenue à Istanbul, dans le même stade Atatürk où se déroulera la finale de cette saison, lorsque la finale de 2005 a été perdue contre Liverpool (encore eux !) malgré son équipe menant 3-0 à la mi-temps. Redresser ce tort est devenu une obsession pour l’Italien, à tel point qu’il admet avoir soutenu deux équipes (Liverpool et Milan) en 2007, dans le fervent espoir qu’elles se retrouveraient en finale cette saison-là. Ils l’ont fait. Il a gagné.

Cependant, cette compétition est si insaisissable, dangereuse et exigeante qu’il n’y a pas que dans les huitièmes de finale ultimes qu’elle peut vous blesser.

Ancelotti a écrit dans son livre « Quiet Leadership » qu’en décembre 2012, avec son équipe du Paris Saint-Germain deuxième dans la course au titre (ils finiraient par gagner la Ligue 1) et avec leur groupe de Ligue des Champions déjà gagné, « … Le président [Nasser Al-Khelaifi] et [director of football and former Milan player under Ancelotti] Leonardo est venu me dire : « si tu ne bats pas Porto au prochain match, tu seras viré ». Ils sont revenus, la veille du match, et tous les deux m’ont dit : ‘Gagne demain ou le sac’. Nous avons gagné, bien joué, battant Porto 2-1, donc je n’ai pas été viré… mais ils avaient rendu ma position intenable alors j’ai dit à Leonardo, que je pensais être un ami, qu’à la fin de la saison J’irais. Cela ne devrait jamais se passer comme ça dans le football. »

Ce sont des faces différentes d’une même pièce, Ancelotti et Guardiola.

L’Italien est le roi de tout ce qu’il arpente : espagnol, champion d’Europe et du monde en ce moment. Il est le maître absolu de la gestion des hommes, le chuchoteur des joueurs et quelqu’un qui admet avec joie que son choix de style de jeu et de tactique devrait être « comme un costume sur mesure – fait sur mesure pour les joueurs à votre disposition ».

Le Catalan est le prince héritier, sur le point de décrocher le triplé légendaire (gagner la ligue, la coupe nationale et la Coupe d’Europe), et dans le processus deviendrait le seul entraîneur à l’avoir réalisé deux fois avec deux clubs différents. C’est un génie tactique mais pas forcément accro au chuchotement de joueur bras autour de l’épaule, quelqu’un pour qui le style de jeu et la tactique sont primordiaux, pour qui ce sont les joueurs qui doivent s’adapter et changer.

Aucun d’eux ne parlera d’obsession cette semaine. Aucun d’eux ne reviendra sur les nuits brutales, sans sommeil et agonisantes que la quête de ce trophée leur a infligées. Mais maintenant vous comprenez leurs sombres peurs et leurs rêves audacieux. Et les voilà repartis.