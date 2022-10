La Ligue des champions a été “cruelle” pour Barcelone

Xavi Hernandez a déclaré que la Ligue des champions avait été cruelle pour Barcelone cette saison alors qu’ils risquaient d’être éliminés en phase de groupes pour la deuxième année consécutive après avoir échoué à battre l’Inter Milan mercredi.

Le Barça sera éliminé si l’Inter prend trois points lors de ses deux derniers matchs contre le Viktoria Plzen et le Bayern Munich après un match nul 3-3 passionnant au Camp Nou.

“La Ligue des champions est cruelle avec nous cette saison”, a déploré Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match. “Contre le Bayern Munich, nous n’avons pas été assez cliniques. Il y a eu d’autres circonstances à Milan la semaine dernière, mais il n’est pas nécessaire d’en parler [those refereeing decisions]et puis ce soir, c’est aux erreurs défensives.

“Nos chances de traverser notre très lointain maintenant. Nous ne perdrons pas espoir, mais la situation est vraiment difficile. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes et c’est à cause de nos propres erreurs.”

Ousmane Dembele avait ouvert le score à la 40e minute devant une foule bruyante de 92 302 spectateurs, mais des buts de Nicolo Barella et Lautaro Martinez ont bouleversé le match après la pause.

Robert Lewandowski a de nouveau égalisé le Barca uniquement pour que Robin Gosens rétablisse l’avance de l’Inter sur la contre-attaque. Lewandowski a de nouveau égalisé dans les arrêts de jeu avec son cinquième but dans la compétition cette saison, mais il était trop tard pour l’équipe de Xavi.

Le défenseur Gerard Pique s’était éteint pour le premier but de l’Inter, laissant Barella courir derrière pour terminer, tandis que le capitaine Sergio Busquets a donné le ballon dans la préparation du deuxième.

Le manager de Barcelone Xavi Hernandez réagit en marge lors du match de la Ligue des champions de son équipe contre l’Inter Milan. Getty Images

“Le football est un jeu d’erreurs et vous devez les minimiser”, a ajouté Xavi. “Nous n’avons pas bien défendu. Vous payez le prix fort pour les erreurs en Ligue des champions. Les erreurs en défense nous ont coûté le match.

“Mais nous sommes une équipe et si l’équipe échoue, j’échoue aussi. Si Pique ou Busquets ou Pedri ou Dembele se trompent, je le fais aussi en tant qu’entraîneur. C’est ma responsabilité et j’assume ce blâme.”

Le Barça n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière pour la première fois depuis 2004. Ils risquent désormais de manquer les huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive.

Xavi dit que la déception et la colère sont plus grandes cette année car, après un été d’investissement dans l’équipe, le Barça a la qualité pour progresser davantage dans la compétition.

“Je suis vraiment déçu, triste et un peu en colère aussi”, a déclaré l’entraîneur. “La saison dernière, le sentiment était que nous n’étions pas assez bons, mais cette fois, ce sont des erreurs.

“On avait les matchs entre les mains et on l’a laissé s’échapper, à Munich surtout, mais aussi contre l’Inter ce soir. Il faut aussi faire l’autocritique, c’est à cause de nos erreurs.

“L’année dernière, nous n’étions peut-être pas assez bons, nous n’étions pas au niveau requis. Comme ça, ça fait plus mal.”

Le Barça a réussi 25 tirs et 62% de possession contre l’Inter, mais Xavi a déclaré que ses joueurs devaient mûrir dans le dernier tiers.

“Je suis d’accord que nous devons prendre de meilleures décisions”, a-t-il déclaré à propos de Dembele. “Et pas seulement Ousmane, quand nous entrons dans le dernier tiers, nous devons tous prendre de meilleures décisions, c’est une question de maturité footballistique.

“Gavi et Pedri sont très jeunes, mais ils prennent de très bonnes décisions. Ousmane a eu plus de mal [tonight]. J’ai une grande confiance en Ousmane, mais parfois il choisit mal. Il étire le terrain, il est rapide et nous avons beaucoup de confiance en lui.”