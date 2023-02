La Ligue des arts d’Ottawa se réunira mercredi – Shaw Local

La réunion de février de la Ottawa Art League est prévue pour le mercredi 1er février à 19 h à la Open Space Gallery, 223 W. Madison St. Le programme sera présenté par la photographe naturaliste Sandra Rust avec des rafraîchissements légers et une brève réunion d’affaires.

La Ligue des arts d’Ottawa, créée en 1967, est une organisation 501(c)3 reconnue dédiée à la promotion et au soutien des arts. L’organisation se réunit le premier mercredi du mois sauf en juin et décembre. Trouvez plus d’informations sur www.ottawaartleague.org