La ligue de softball de DeKalb County Church prête pour le championnat vendredi – Shaw Local

En demi-finale de la Ligue de softball de l’église du comté de DeKalb plus tôt cette semaine, Christ Community a éliminé Sycamore Methodist.

La communauté a rapidement pris une avance de 4-1, mais les méthodistes sont revenus pour prendre les devants vers la fin du match. Community a égalé le match sur un vol de marbre par Jeff Maveus, et deux frappeurs plus tard, Adam Dobson a réussi un circuit pour sceller la victoire. John Reed a été le perdant de la malchance, tandis que Nathan Harbecke a remporté la victoire pour Community.

Dans l’autre match de demi-finale, First Baptist Sycamore a pris une avance rapide et a traversé une troisième manche de 10 points pour vaincre NewmanCenter. Caleb Hoover est allé 3 en 3 au marbre et Colin Eggleson a réussi un circuit pour propulser le lanceur Mike Reis vers la victoire. Alex Diaz a pris la défaite pour Newman.

En quart de finale, Newman Center a survécu à un défi de St. Paul pour passer à autre chose.

Alex Diaz a remporté la victoire, tandis que Bob Gualandi a pris la défaite. Christ Community est également passé à autre chose, passant à côté de Crossview Church. First Baptist Sycamore a dépassé Bethany Road Bible, Mike Reis remportant une victoire et Bill Finucane encaissant la défaite. Enfin, Sycamore Methodist a battu Bright Field Church avec John Reed remportant la victoire.

Les matchs de championnat et de consolation auront lieu vendredi, avec First Baptist affrontant Christ Community dans le championnat et Newman Center jouant Sycamore Methodist pour la troisième place.