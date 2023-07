La ligue de hockey professionnel féminin arrive au Canada et aux États-Unis

Une nouvelle ligue de hockey féminin arrive en Amérique du Nord.

La Fédération professionnelle de hockey et l’Association des joueuses de hockey professionnelles ont annoncé vendredi une fusion, avec l’intention de créer une nouvelle ligue en janvier 2024.

La ligue nord-américaine devrait commencer avec six équipes – trois aux États-Unis et trois au Canada – selon une personne connaissant les plans de la ligue. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car les détails n’ont pas été rendus publics.

La PWHPA compte près de 100 membres répertoriés sur son site Web, dont la majorité de l’équipe canadienne de hockey féminin.

La moitié de la formation féminine américaine au championnat du monde de cette année, y compris les stars Hilary Knight et Kendall Coyne Schofield, sont également membres de la PWHPA.

La nouvelle ligue sera soutenue financièrement par Mark et Walter, avec l’icône du sport Billie Jean King, la dirigeante sportive Ilana Kloss et le président des Dodgers de Los Angeles, Stan Kasten, siégeant au conseil d’administration.

Walter – qui est le propriétaire majoritaire des Los Angeles Dodgers et des Los Angeles Sparks de la WNBA, co-associé général du groupe de propriété du Chelsea Football Club de la Premier League et détenteur d’une participation importante dans les Los Angeles Lakers de la NBA – a déclaré la ligue aura le soutien et les ressources dont elle a besoin pour représenter le meilleur du hockey féminin.

« J’ai toujours cru que les sports professionnels devaient apporter les plus hauts niveaux de performance et d’organisation », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La PWHPA est sortie de l’effondrement de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019 après 12 ans.

Depuis, l’association a parcouru l’Amérique du Nord lors de tournois et de jeux du Dream Gap Tour.

« Cette nouvelle ligue ne ressemblera à rien de ce que nous avons vu dans le hockey féminin », a déclaré la quadruple médaillée d’or olympique Jayna Hefford, membre du Temple de la renommée du hockey et directrice de la PWHPA. « Je suis inspirée par cette génération de joueuses qui redéfinit le sport. Nous créerons des rêves et des opportunités pour les filles et les femmes du monde entier pour les décennies à venir. »

L’objectif des joueurs est une ligue durable qui verse un salaire décent et offre les soutiens compétitifs dont bénéficient les pros masculins.

La PWHPA a dirigé quatre équipes dans neuf événements en 2022-2023, dont un tournoi de championnat dans le sud de la Californie.

Les joueurs se sont entraînés à partir de hubs à Boston, Calgary, Minnesota, Montréal et Toronto.

Le PHF, composé de sept équipes, comprend deux franchises canadiennes : les Six de Toronto, qui ont remporté le championnat de la ligue cette saison, et l’expansion du Force de Montréal.

Le PHF devait entamer sa neuvième saison cet automne. Au lieu de cela, on s’attend à ce qu’il cesse ses activités.

« Les Six de Toronto ont hâte de travailler avec ce nouveau groupe de propriété pour bâtir une solide ligue de hockey professionnel féminin », a déclaré le président des Six, Sami Jo Small, dans un communiqué.

La fusion pourrait amener la LNH à la table dans un rôle de soutien. Le commissaire Gary Bettman a déclaré que lui et les propriétaires d’équipes ne voulaient pas s’impliquer dans un différend entre les ligues et qu’ils donneraient du poids à l’une d’entre elles, une fois qu’elle serait formée.

« La Ligue nationale de hockey félicite l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin et la Premier Hockey Federation pour leur entente », a déclaré la LNH. « Nous avons déjà entamé des discussions avec des représentants de ce groupe unifié sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour continuer à développer le football féminin. »

Parmi les nombreux problèmes qui doivent être réglés, il y a le nombre d’équipes et où elles joueront. Le PHF, qui avait doublé le plafond salarial de chaque équipe à 1,5 million de dollars cette saison, avait également des équipes à Boston, East Rutherford, New Jersey; Hartford, Connecticut; Buffalo, New York; et Richfield, Minnesota.

La PWHPA a été accréditée en tant que syndicat ce printemps et a terminé les négociations sur une convention collective. Une convention collective de 62 pages a été présentée aux membres de la PWHPA jeudi soir, et ils ont jusqu’à dimanche soir pour la ratifier ainsi que la nouvelle constitution de la ligue, selon une personne familière avec les détails qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat avant l’accord. a été annoncé.

S’il est approuvé, l’accord se poursuivra jusqu’en 2031 et prévoit un salaire minimum de 35 000 $ pour les joueurs sur les listes actives, a déclaré la personne.

Entre-temps, les contrats existants des joueurs PHF ont été annulés, bien qu’un accord soit en place pour payer aux personnes sous contrat une partie de leur salaire jusqu’en septembre, a déclaré la personne à AP. Certains joueurs perdent des contrats qu’ils ont signés pour une valeur de plus de 150 000 $ sur deux saisons.

Les salaires plus élevés ont aidé le PHF à attirer plusieurs joueuses internationales de haut niveau, dont la Suisse Alina Muller, la Suédoise Emma Soderberg et l’ancienne gardienne de but finlandaise et ancienne membre du conseil d’administration de la PWHPA Noora Raty.

Avec des fichiers de l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 juin 2023.