La Ligue de hockey junior majeur du Québec fait face à un recours collectif proposé de 15 M$ pour bizutage présumé

Un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a déposé une demande de recours collectif de plus de 15 millions de dollars contre la ligue et ses équipes pour abus présumé de bizutage.

Carl Latulippe a joué dans la principale ligue junior du Québec entre 1994 et 1996 et affirme avoir été abusé lors de rituels de bizutage avec deux équipes.

Latulippe, 45 ans, dit avoir été forcé par des joueurs vétérans des Saguenéens de Chicoutimi à se déshabiller et à se masturber devant des coéquipiers dans un autobus de l’équipe, en pleine connaissance des entraîneurs.

Sa demande d’action collective indique qu’il a ensuite été échangé aux Voltigeurs de Drummondville et a été abusé par des membres de cette équipe lors de rituels de bizutage.

La demande de lancement du recours collectif a été déposée mardi à Québec, et un juge de la Cour supérieure du Québec doit autoriser le dossier avant qu’il puisse procéder.

La demande vise la ligue du Québec, ses franchises membres et son organisation faîtière — la Ligue canadienne de hockey — et demande 650 000 $ en dommages-intérêts pour Latulippe, et 15 millions de dollars à partager entre d’autres victimes présumées.

Le recours collectif vise à représenter « tous les joueurs de hockey qui ont subi des abus alors qu’ils étaient mineurs et évoluaient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à compter du 1er juillet 1969 ».