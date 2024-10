La Ligue de hockey féminin professionnel pourrait ajouter 2 équipes d’expansion pour la saison 2025-2026

L’expansion est sur la table pour la Ligue de hockey féminin professionnel, composée de six équipes, et les dirigeants n’imposent pas de limites quant aux marchés nord-américains qu’ils prendront en compte dans le but d’ajouter jusqu’à deux franchises pour la saison 2025-2026.

La seule certitude est que le moment est venu de tirer parti du soutien généré par la PWHL au cours de sa première année et de la croissance que la ligue projette d’entamer sa deuxième saison, qui s’ouvrira le 30 novembre.

«Je ne pense pas que nous excluions un marché», a déclaré mardi la vice-présidente principale des opérations hockey, Jayna Hefford, à l’Associated Press. « C’est une bonne occasion pour nous d’apprendre et de continuer à explorer. Tout est donc sur la table en ce moment. »

Pour renforcer l’étendue de la recherche d’expansion de la PWHL, la vice-présidente principale des opérations commerciales, Amy Scheer, a déclaré à l’AP que la ligue avait ciblé plus de 20 marchés pour recevoir des demandes de propositions d’expansion d’ici la semaine prochaine. Et cela n’inclut pas les marchés supplémentaires qui pourraient s’adresser à la ligue pour examen.

« Je pense que nous voulons être un livre ouvert, et je pense que nous voulons être ouverts aux choses auxquelles nous n’avons pas pensé ou aux choses auxquelles nous n’avons pas pensé », a déclaré Scheer. « Tant que nous n’aurons pas les données, les faits et les conversations, nous pourrions être surpris. Alors allons-y. »

Le calendrier initial prévoit que les demandes de propositions soient renvoyées d’ici la fin décembre afin de déterminer l’intérêt avant d’évaluer chaque marché. Même si l’objectif est d’ajouter deux équipes d’ici l’année prochaine, Hefford et Scheer ne s’engagent pas à ce que cela soit une certitude.

Scheer a déclaré que la géographie ne constituerait pas une limitation pour une ligue qui compte actuellement des équipes basées à Boston ; Newark, New Jersey ; Saint-Paul, Minnesota ; Toronto; Montréal; et Ottawa, Ontario. L’affiliation d’un marché à une équipe de la LNH ne le sera pas non plus, même si les deux aspects seront pris en compte.

REGARDER | À quoi s’attendre lors de la 2e saison de la PWHL :

Que nous réserve la deuxième année de la PWHL ? La saison inaugurale de la ligue est terminée et le repêchage 2024 de la PWHL est terminé. Les équipes se préparent désormais pour la saison prochaine.



Les seuls facteurs qui aideront à guider la recherche, a déclaré Scheer, seront la taille du marché, l’accès aux installations, les opportunités de partenariat économique et le potentiel de la base de fans.

Hefford n’exclut pas d’envisager la Californie du Sud ou Seattle comme des possibilités, déclarant : « C’est une bonne opportunité pour nous d’apprendre et de continuer à explorer. »

Deux candidats potentiels sont Détroit et Pittsburgh, où la PWHL a disputé des matchs sur site neutre la saison dernière. Neuf autres matchs sur site neutre sont prévus cette saison, même si la ligue n’a pas encore précisé où ils se dérouleront.

Aux États-Unis, Washington, DC et Philadelphie seraient considérées comme des candidats après que les deux aient été examinées auparavant, Chicago et Denver étant également des options.

Au Canada, la ville de Québec a déjà annoncé son intention de se porter candidate. Calgary serait une option potentielle, la ville ayant déjà accueilli l’Inferno de 2011 à 2019, avant la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin.

Le moment de l’expansion vient du fait que la ligue a une intersaison complète pour reprendre son souffle collectif après avoir eu six mois l’année dernière pour repartir de zéro et ouvrir le jeu le 1er janvier. La PWHL a débuté fin juin 2023, lorsque Los Le propriétaire des Angeles Dodgers, Mark Walter, a accepté de financer la ligue tout en rachetant son concurrent nord-américain, la Premier Hockey Federation.

La PWHL a rassemblé en moyenne près de 5 500 spectateurs lors de 72 matchs de saison régulière et a établi un record de fréquentation au hockey professionnel féminin, avec 21 105 spectateurs pour un match entre Toronto et Montréal qui s’est déroulé dans l’aréna des Canadiens de la LNH. La ligue a conclu des accords de parrainage avec des sociétés telles que la Banque Scotia, Air Canada, Discover et Hyundai, tout en diffusant chaque match sur les marchés locaux ainsi qu’un accord de droits de diffusion en continu avec YouTube, qui a attiré 113 000 abonnés.

Il est tout aussi important de savoir comment l’expansion répondrait à un besoin immédiat d’ouvrir des places dans la liste qui seraient occupées par un nombre croissant de joueurs européens cherchant à concourir en Amérique du Nord et par la prochaine génération de diplômés universitaires américains. En juin, 167 joueurs représentant 19 pays se sont déclarés éligibles à un repêchage en sept tours au cours duquel seuls 42 ont été sélectionnés.

« Le bassin de talents va continuer à croître », a déclaré Hefford.

La PWHL est contrôlée de manière centralisée, chaque équipe étant gérée par la ligue. Il existe une stabilité à long terme avec Walter qui engage des centaines de millions de dollars pour construire la ligue et avec des joueurs travaillant dans le cadre d’une convention collective de huit ans en vigueur jusqu’en juillet 2031.

Cette saison propose un calendrier élargi, chaque équipe disputant 30 matchs, contre 24 l’an dernier. Au-delà de cette saison, Scheer a déclaré que la ligue envisageait d’organiser un match en extérieur ainsi que des matchs en Europe.

L’expansion a toujours été envisagée, même si Scheer a souligné que la ligue adoptait une approche patiente.

« Nous prendrons les bonnes décisions en fonction de la croissance du hockey, des décisions financières et de la meilleure façon d’avancer », a-t-elle déclaré. « Personne ici ne prend de décisions irréfléchies. »

Hefford n’exclurait pas de futures phases d’expansion, sans dire combien d’équipes seraient idéales pour une ligue encore à ses débuts.

« Nous savons que nous voulons croître », a déclaré Hefford. « Mais j’ai vraiment du mal à donner un chiffre en ce moment. »

Ouverture à domicile de la PWHL :

Sceptres de Toronto – 30 novembre 2024, 14 h HE contre Boston Fleet au Coca-Cola Coliseum.

Victoire de Montréal – 30 novembre 2024, 17 h HE contre Ottawa Charge à la Place Bell.

Gel du Minnesota – 1er décembre 2024, 18 h HE contre New York Sirens au Xcel Energy Center.

Frais d’Ottawa – 3 décembre 2024, 19 h HE contre les Sceptres de Toronto à la Place TD.

Flotte de Boston – 4 décembre 2024, 19 h HE contre Minnesota Frost au Tsongas Center de l’UMass Lowell.

Les sirènes de New York – 18 décembre 2024, 19 h HE contre Toronto Sceptres au Prudential Center.