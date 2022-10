La ligue de hockey de Toronto enquête sur les allégations d’insultes raciales d’un adolescent pendant le match

Une attaque raciale discordante a laissé un jeune joueur de hockey de Toronto se demander s’il voulait un jour rejouer au jeu.

“Cela m’a brisé. Je me suis transformé en fantôme. Je ne savais pas quoi faire”, a déclaré Yonas Nicola-Lalonde, 15 ans, à propos de l’incident présumé. “Après la fin, j’ai patiné hors de la glace et je suis allé au vestiaire et j’ai essayé de me recomposer parce que j’étais tellement sous le choc.

“Je me sentais vide. Je me sentais inutile. Cela m’a donné envie de ne plus jouer et de me retirer du hockey.”

L’incident s’est produit le 30 septembre lors d’un match entre l’équipe des Humber Valley Sharks de Nicola-Lalonde et la Forest Hill Force, toutes deux de la Ligue de hockey du Grand Toronto.

Appelé N-mot

Tout a commencé par un jeu assez anodin. L’équipe de Nicola-Lalonde sortait de sa fin et l’un de ses coéquipiers a été mis en échec par un joueur adverse, même si le match se jouait selon des règles de non-contact. Nicola-Lalonde a riposté avec un recoupement.

Nicola-Lalonde, qui est le seul joueur noir de Humber Valley, a déclaré que le joueur l’avait alors appelé le mot N.

“J’ai été choqué. Je ne savais vraiment pas quoi faire”, a-t-il déclaré à CBC Sports.

Une bagarre a éclaté et au milieu de la mêlée, il est allégué que le même joueur de Forest Hill a lancé une autre insulte raciale au gardien de but de Humber Valley, qui est asiatique.

Nicola-Lalonde joue au hockey depuis de nombreuses années et a été appelée le mot N et a été victime d’abus raciaux à plusieurs reprises auparavant, mais a déclaré que cette fois, cela avait touché un nerf douloureux.

“Quand cela m’est arrivé la première fois, je n’avais que 10 ans et le joueur qui l’a dit à l’époque n’aurait pas pu comprendre à quel point ce mot pouvait être percutant et négatif”, a-t-il déclaré. “Mais maintenant j’ai 15 ans et tout le monde sait à quel point ce mot est offensant.”

REGARDER | Racisme et discrimination constatés dans la ligue de hockey de la région de Toronto : comité :

Racisme et discrimination constatés dans la ligue de hockey de la région de Toronto: comité Un comité indépendant a conclu que le racisme et la discrimination “existent de manière significative” au sein de la Ligue de hockey du Grand Toronto, la plus grande ligue de hockey mineur au monde.

Aucune pénalité n’a été imposée sur le jeu et le joueur de Forest Hill a terminé le match et a participé au reste du tournoi.

Dans le tumulte du moment, l’arbitre a dit à l’équipe de Nicola-Lalonde qu’il n’avait rien entendu, mais il était clair pour tout le monde sur le banc de Humber Valley que quelque chose s’était passé.

“Quelque chose n’allait clairement pas, [Nicola-Lalonde] devenait sauvage, il était comme, ‘allez, allez,’ à l’arbitre. Il cherchait une réponse”, a déclaré l’un des entraîneurs de l’équipe, Padraig Kenny, à CBC Sports. “Il vient et enlève son casque sur le banc et il est juste en train de pleurer. Il enlève son protège-cou et jette son casque. Il crie, ‘il m’a appelé le mot ‘N”, pointant vers l’enfant. Ça m’a rendu malade.”

Kenny a déclaré que l’équipe avait imploré l’arbitre de faire quelque chose même s’il n’avait pas entendu les prétendues insultes.

“Nous avons dit à l’arbitre qu’il valait mieux pécher par excès de prudence. Je veux dire, regardez ce gamin, il pleure. Il ne va pas inventer ça. Mais l’arbitre a enfoncé ses talons et a dit que ce n’était pas ça nous ne le croyons pas, nous ne l’avons tout simplement pas entendu.”

L’arbitre a informé la GTHL de l’incident présumé, tout comme Humber Valley. Nicola-Lalonde et sa famille ont également informé la GTHL.

Ils ont également contacté Akim Aliu, président de la Hockey Diversity Alliance, pour obtenir des conseils et du soutien.

Aliu, un ancien joueur de la LNH, est le cofondateur de la HDA, un groupe formé pour éradiquer le racisme et l’intolérance au hockey. En 2019, Aliu a accusé l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Bill Peters, de lui avoir adressé de nombreuses insultes raciales alors qu’ils faisaient tous deux partie de l’organisation des Blackhawks de Chicago, ce qui a finalement conduit à la démission de Peters des Flames.

REGARDER | Akim Aliu fait pression pour l’inclusion des minorités dans le hockey :

Akim Aliu fait pression pour l’inclusion des minorités dans le hockey Greg Ross, de CBC, a rencontré Akim Aliu alors qu’il rendait une visite surprise à un groupe d’enfants qui découvrent le Canada et le hockey.

Aliu a également passé des années à jouer dans la GTHL, la plus grande ligue de hockey pour jeunes au monde.

“C’est chaque semaine que je reçois ce type de contacts”, a déclaré Aliu à CBC Sports. “C’est triste ce qui se passe, mais la culture du hockey continue d’être extrêmement toxique et il n’y a pas de place en ce moment pour que les personnes de couleur et les personnes d’origines diverses se sentent les bienvenues dans le jeu.”

Dans les jours qui ont suivi l’incident, Nicola-Lalonde et l’équipe n’ont eu aucune nouvelle de la GTHL.

« Ça ne me plaisait vraiment pas que ce gars-là n’ait pas été suspendu, que rien ne se soit passé. Je trouve ça dégoûtant. Je n’ai pas la volonté d’aller à la patinoire », a déclaré Nicola-Lalonde. “Ils n’ont pas du tout bien géré cela.”

Aliu a tweeté à propos de l’incident jeudi matin. Le même jour, le père de Nicola-Lalonde, Paul Lalonde, a déclaré qu’un tiers enquêteur de la GTHL avait demandé une rencontre, la première fois que son fils ou l’équipe avaient des nouvelles de l’organisation.

Dans une déclaration à CBC Sports, la GTHL a déclaré qu’elle ne commenterait pas la question.

“La sécurité et la confidentialité de toutes les personnes impliquées étant la priorité absolue de la GTHL, en particulier pour celles qui se sont manifestées, la ligue ne peut pas commenter davantage les allégations et, en outre, l’enquête”, indique le communiqué.

L’association de hockey de Forest Hill coopère à l’enquête.

“Si en fait nous découvrons à partir de l’enquête qu’il y a eu un incident, il sera traité rapidement et durement car nous avons une politique de tolérance zéro pour ce type de comportement”, a déclaré le président de l’organisation, Aaron Greenberg.

Bien que l’enquête puisse prendre des mois, Aliu a déclaré qu’elle devrait être assez simple.

“Pour moi, c’est assez simple. Je ne crois vraiment pas qu’un enfant mentirait à propos de ce genre de chose”, a-t-il déclaré.

Nicola-Lalonde a déclaré qu’il savait que toute action à ce sujet pourrait prendre des mois. Il réfléchit encore à ce qu’il fera ensuite. Mais il ne regrette pas de s’être manifesté et de raconter son histoire.

“Je pense qu’il est important de dénoncer ces choses. Je ne voulais pas simplement venir à la patinoire le lendemain et mettre ça derrière moi”, a-t-il déclaré. “Si je fais ça, ça va continuer à se reproduire encore et encore. Les gens veulent que le hockey change, mais la réalité ne va pas dans la bonne direction. On n’en fait pas assez pour des situations comme celle-ci.”