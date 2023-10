Michael Rubin, fondateur et PDG de Fanatics, dans son bureau de New York.

Les noms et marques des équipes seront dévoilés plus tard cet automne, a indiqué la ligue.

« Fanatics est dans une position unique pour contribuer à donner vie à la vision de TGL consistant à connecter le golf à travers la technologie et la culture, et fournira aux fans un accès rapide à une plateforme de commerce en ligne et mobile qui les aidera à se connecter avec leurs nouvelles équipes et golfeurs préférés », Brian Swallow, Fanatics vice-président senior de la stratégie et du développement commercial, a déclaré dans un communiqué.

L’accord donnera à Fanatics les droits de concevoir et de fabriquer des produits dérivés à l’échelle de la ligue et spécifiques à l’équipe pour TGL en tant que titulaire de licence officielle. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

La ligue a attiré d’autres grands investisseurs et propriétaires d’équipes, notamment Arthur Blank, propriétaire des Falcons d’Atlanta, John Henry et Tom Werner, propriétaires des Red Sox de Boston, l’entrepreneur Alexis Ohanian, les phénomènes du tennis Serena et Venus Williams et le propriétaire et gestionnaire de fonds spéculatifs des New York Mets, Steve Cohen.

Jeudi, elle a annoncé une nouvelle équipe de propriétaires dirigée par Marc Lasry et Steph Curry.

TGL et sa société mère TMRW Sports, cofondée par Woods, McIlroy et l’ancien cadre de NBC Sports Mike McCarley, cherchent à s’imposer en équipe de golf aux heures de grande écoute à un moment où le sport subit de grands changements à la suite d’un projet d’accord entre LIV Golf, soutenu par l’Arabie Saoudite, et le Tour de la PGA.