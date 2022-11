La ligue de baseball vénézuélienne condamne la violence après 2 bagarres

CARACAS, Venezuela (AP) – La Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne a condamné dimanche la violence et la conduite antisportive sur le terrain après deux incidents la veille, dont un au cours duquel l’ancien double étoile de la MLB Asdrúbal Cabrera a attaqué un joueur rival alors qu’il célébrait un coup de circuit.

Carlos Castro menait la 8e manche pour les Tiburones de La Guaira lors d’un match de la Ligue d’hiver vénézuélienne contre les Caribes de Anzoategui lorsqu’il a frappé son troisième coup de circuit de la nuit. Il a retourné sa batte et a regardé le banc adverse alors qu’il célébrait le contournement des buts.

Cabrera, qui a joué sur le terrain pour sept équipes de la Major League entre 2007 et 2021, a chargé Castro et l’a frappé au visage, le jetant au sol et déclenchant une bagarre massive.

Les Tiburones de La Guaira ont ensuite battu les Caribes de Anzoátegui 6-4 lors du match de samedi dans la ville portuaire de Puerto Las Cruz, au Venezuela.

Lors du deuxième incident dans la ville centrale de Valence, les joueurs des Leones de Caracas et Navegantes del Magallanes ont échangé des bousculades et des insultes pendant plusieurs minutes sur le terrain après que le releveur Bruce Rondón ait obtenu le troisième retrait de cette manche.

Parmi les expulsés figurait le Portoricain Yadier Molina, qui après une carrière réussie de 19 ans dans la Major League Baseball est maintenant le manager des Navegantes.

La ligue de baseball vénézuélienne a déclaré dans un communiqué qu’elle envisageait des sanctions contre les joueurs impliqués dans les incidents. Cabrera fait face à une éventuelle suspension pour le reste de la saison.

“Le baseball professionnel vénézuélien est un spectacle qui encourage le plaisir familial et sa discipline est un élément fondamental de notre patrimoine culturel”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

