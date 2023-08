La Ligue australienne de football déclare que les femmes recevront un prix en argent égal à celui des hommes

Commentez cette histoire Commentaire

MELBOURNE, Australie – Les cris se sont estompés du Stadium Australia, les écharpes sont revenues dans les tiroirs, la télévision est revenue à la programmation régulière. La Coupe du monde féminine de la FIFA est maintenant terminée et même si la co-organisatrice a terminé quatrième du tournoi, elle a insufflé à l’Australie une nouvelle ferveur pour le sport féminin. Certains se sont demandé où cela pourrait être maintenu et s’il y aurait un impact durable sur leurs jeux préférés à domicile.

Une première réponse est venue cette semaine lorsque la Ligue australienne de football, l’instance dirigeante de ce sport extrêmement populaire qui se joue presque entièrement à l’intérieur des frontières australiennes, a annoncé qu’il y aurait des prix égaux pour les ligues masculines et féminines. Cela signifie que le prix en argent pour la ligue féminine doublera presque pour atteindre 708 000 $.

C’était « quelque chose qui est probablement venu à la suite de la Coupe du monde féminine de la FIFA et de l’excitation et de la couverture grand public que nous voyons maintenant », a déclaré Gen Dohrmann, président du groupe de défense à but non lucratif Women Sport Australia.

Suite au soutien massif accordé à l’équipe nationale féminine de football, les Matildas, lors de la Coupe du monde, le gouvernement a également pris une série d’engagements pour investir dans le sport féminin.

L’Australie, qui a accueilli le tournoi avec la Nouvelle-Zélande, a battu les records nationaux d’écoute de la télévision et de participation des femmes de la FIFA, remplissant les stades et les sites de visionnage public tout au long de l’événement d’un mois.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré samedi que 128 millions de dollars iraient à l’amélioration des installations et des équipements sportifs pour les femmes et les filles ; les gouvernements des États ont également promis des millions.

« Les Matildas nous ont donné un moment d’inspiration nationale, il s’agit de saisir cette opportunité pour la prochaine génération », a déclaré Albanese.

Mais, au moins dans certains sports, l’égalité des sexes est encore loin de Down Under.

Malgré l’augmentation des prix en argent, l’instance dirigeante de l’AFL a investi moins de 15% de ce qu’elle a donné aux clubs masculins dans le football féminin l’année dernière, a déclaré Matthew Klugman, professeur agrégé d’études sportives à l’Université Victoria de Melbourne: 29 millions de dollars contre 217 millions de dollars. .

« C’est un petit geste pour sauver la face », a-t-il déclaré. « Cela devrait répondre à ce que les joueurs demandent, à savoir une saison plus longue et un meilleur salaire. »

Les joueuses ont reçu un salaire compris entre 26 000 $ et 46 000 $ la saison dernière, et de nombreuses joueuses occupent un deuxième emploi. Les hommes, quant à eux, ont été payés en moyenne 261 000 $ et se sont vu attribuer une saison plus de deux fois plus longue.

Kate McCarthy, entraîneure adjointe de l’équipe féminine AFL des Western Bulldogs qui a joué sept saisons dans l’AFLW, a déclaré que l’égalité des prix était «un pas en avant», mais moins importante qu’une saison plus longue et un salaire professionnel.

Aucune joueuse de son club n’a pu jouer à plein temps, a-t-elle déclaré – lors de l’entraînement le plus récent, un entraînement a manqué parce qu’elle ne pouvait pas quitter son travail. « Je pense que le football féminin a montré quelle qualité de produit vous pouvez obtenir lorsque de l’argent est investi », a-t-elle déclaré.

C’est une histoire similaire dans le rugby à XV, selon certaines des joueuses de l’équipe féminine, les Wallaroos.

Plusieurs ont posté un déclaration ouverte adressé dimanche à l’instance dirigeante Rugby Australia sur les réseaux sociaux, attribuant aux Matildas la démonstration de l’impact du sport féminin.

« Vous nous avez dit que voler autre chose que l’économie était trop coûteux. Puis tu as volé [men’s rugby team] la classe affaires des Wallabies lors d’un voyage plus court que le nôtre », indique le communiqué.

« Vous nous avez dit que des contrats à temps plein étaient en préparation, qu’il n’y avait pas assez d’argent pour garder les hommes dans le jeu, sans parler de nous. Ensuite, vous avez payé 5 millions de dollars [U.S. $3.2 million] pour une joueuse de la LNR », a-t-il poursuivi, appelant à des « ressources adéquates », à un entraîneur à temps plein et à la professionnalisation du jeu féminin.

Rugby Australia a déclaré qu’il «prenait des mesures vers un avenir pleinement professionnel pour les Wallaroos et investissait plus largement dans le rugby féminin à travers les compétitions nationales et communautaires – et nous savons que nous avons du chemin à parcourir», selon le Sydney Morning Herald.

Dohrmann a déclaré que le meilleur exemple d’organisme sportif australien s’engageant pour l’égalité des sexes était le football, supervisé par Football Australia: « Ils ont pour vision d’avoir une représentation égale », a-t-elle déclaré.

Cela n’a pas toujours été le cas. En 2015, les Matilda se sont mis en grève.

À l’époque, l’équipe nationale était principalement payée environ 14 000 $. Ils ont obtenu une augmentation à 26 000 $, gagné un salaire égal avec l’équipe nationale masculine de football en 2019 et gagnent maintenant un minimum de 64 000 $.

Klugman a déclaré que la lutte pour l’égalité et la professionnalisation du jeu féminin était « l’une des principales leçons des Matildas ».

Quant au grand public australien, il semble certainement qu’il aime regarder le sport féminin. Les programmes télévisés les plus regardés ces deux dernières années ont été les jeux féminins.

La demi-finale de la Coupe du monde des Matildas contre l’Angleterre la semaine dernière a été le programme le plus regardé depuis plus de deux décennies (l’Australie a perdu). L’année dernière, le tennis féminin a remporté la couronne : plus d’Australiennes ont regardé leur propre Ash Barty remporter la finale de l’Open d’Australie que toute autre émission télévisée.

Le match féminin de la Ligue australienne de football n’a cependant pas été aussi populaire. Pour l’AFLW, un match moyen a attiré 53 000 téléspectateurs au cours de la saison la plus récente, soit environ 10 fois moins que le match masculin.

McCarthy, l’entraîneure adjointe, espère qu’avec plus d’investissement et de planification, le sport féminin national pourra capter le même élan.