La Ligue Atlantique ouvrira le 27 mai, programme de 120 matchs

YORK, Pennsylvanie: La Ligue atlantique indépendante prévoit de reprendre le jeu avec un calendrier de 120 matchs pour chaque équipe à partir du 27 mai après avoir raté la saison 2020 en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les équipes de la Ligue Atlantique avaient disputé 140 matchs au cours des saisons précédentes.

La ligue de huit équipes en sera à sa première saison en tant que ligue partenaire de la Ligue majeure de baseball et à sa 23e saison au total. La Ligue Atlantique a utilisé des expériences de règles pour la MLB dans le dernier.

L’expansion Gastonia Honey Hunters devrait ouvrir à domicile le 27 mai contre les Lancaster Barnstormers, et d’autres équipes devraient commencer le lendemain, a annoncé mercredi la ligue.

Les Lexington Legends et West Virginia Power sont nouveaux dans la ligue cette année, passant de la classe A South Atlantic League. Ils remplacent les Patriots de Somerset (New Jersey), qui sont devenus la filiale Double-A des Yankees de New York, et les Skeeters de Sugar Land (Texas), qui sont devenus la filiale Triple-A des Houston Astros.

Le calendrier du 28 mai comprend les Long Island Ducks accueillant Lexington, la York Revolution accueillant les High Point Rockers et la Virginie-Occidentale accueillant les Southern Maryland Blue Crabs.

Les divisions reconfigurées ont Lancaster (Pennsylvanie), Long Island, Southern Maryland et York (Pennsylvanie) dans le nord, et Gastonia et High Point (toutes deux en Caroline du Nord), Lexington (Kentucky) et West Virginia dans le sud.

