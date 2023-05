La Ligue arabe s’apprête à voter sur le rétablissement de l’adhésion à la Syrie

LE CAIRE – Les ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue arabe au Caire étaient sur le point de voter dimanche sur le rétablissement de l’adhésion de la Syrie à l’organisation après sa suspension il y a plus de dix ans.

L’adhésion de la Syrie à la Ligue arabe a été suspendue il y a 12 ans au début du soulèvement devenu conflit, qui a tué près d’un demi-million de personnes depuis mars 2011 et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.

Il n’y a toujours pas de consensus clair parmi les pays arabes sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Notamment, le Qatar, un soutien clé des groupes d’opposition, n’est pas d’accord avec la normalisation et n’a pas assisté à la réunion du Caire.

La Ligue arabe n’a pas publié de communiqué indiquant les conditions du retour de la Syrie. Cependant, des experts ont déclaré que l’Arabie saoudite et la région ont probablement donné la priorité aux problèmes liés aux pourparlers politiques négociés par les Nations Unies avec des groupes d’opposition, au trafic de drogue illicite et aux réfugiés.

Alors que le président Bashar Assad reprenait le contrôle de la majeure partie du pays avec l’aide d’alliés clés, la Russie et l’Iran, certains des voisins de la Syrie qui accueillaient d’importantes populations de réfugiés ont pris des mesures pour rétablir les relations diplomatiques avec Damas. Pendant ce temps, les monarchies du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont rétabli leurs liens.

Le tremblement de terre du 6 février qui a secoué la Turquie et la Syrie a été un catalyseur pour une normalisation plus poussée dans le monde arabe, ainsi que pour les rivaux régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran, qui ont rétabli des liens à Pékin, qui avaient soutenu les parties opposées dans le conflit.