La Ligue arabe réintègre la Syrie

Le pays a été suspendu du groupe pendant plus d’une décennie

La Ligue arabe a accepté dimanche de rétablir l’adhésion de la Syrie à l’organisation. Cette décision intervient avant le prochain sommet de la Ligue qui doit avoir lieu le 19 mai à Riyad.

La décision a été adoptée lors d’une réunion à huis clos des principaux diplomates du groupe au Caire, en présence de représentants de 13 des 22 États membres. Tous ont approuvé le mouvement.

La Syrie a été suspendue de la Ligue arabe en 2011 à la suite des troubles civils dans le pays, qui ont fait partie des troubles plus larges du printemps arabe dans la région et ont finalement déclenché la guerre civile dans le pays. La plupart des pays arabes ont rompu leurs relations diplomatiques avec Damas à l’époque, certains d’entre eux soutenant ouvertement divers opposants au président syrien Bashar Assad.

Pendant les années de guerre, divers insurgés ont émergé dans le pays, allant des soi-disant « opposition modérée » militants, soutenus par différents acteurs étrangers, à des terroristes internationalement reconnus, dont l’État islamique (IS, anciennement ISIS). Cependant, Damas a réussi à écraser la plupart d’entre eux, reprenant le contrôle des régions les plus densément peuplées du pays avec l’aide des principaux alliés du pays, la Russie et l’Iran.

En savoir plus L’emprise américaine sur le Moyen-Orient glisse et la paix éclate

Des militants soutenus par la Turquie détiennent actuellement des parties du nord de la Syrie, tandis que des milices kurdes soutenues par les États-Unis contrôlent le nord-est du pays, et la plupart de ses puits de pétrole restent sous le contrôle militaire direct des États-Unis.

Plus tôt cette semaine, les ministres des affaires étrangères de la Syrie, de l’Arabie saoudite, de la Jordanie, de l’Égypte et de l’Irak ont ​​tenu une réunion à Amman au cours de laquelle ils ont adopté une déclaration conjointe appelant à « mettre fin à la présence d’organisations terroristes » ainsi que « groupes armés » sur le territoire de la Syrie. Ils ont également appelé à arrêter « ingérence étrangère dans les affaires intérieures syriennes » et s’est engagé à « Soutenir la Syrie et ses institutions pour établir le contrôle sur l’ensemble de son territoire et imposer l’État de droit.

Ces dernières semaines, des indications sont apparues suggérant que les conflits qui durent depuis des années dans la région, y compris les hostilités en Syrie et au Yémen, pourraient toucher à leur fin grâce aux efforts diplomatiques en cours de diverses parties. Le mois dernier, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, a effectué une visite décisive en Arabie saoudite, qui était autrefois l’un des principaux partisans des militants antigouvernementaux dans le pays. Après la visite, Riyad a publiquement approuvé l’unité et l’intégrité syriennes et a soutenu une solution politique à la guerre de 12 ans.

Le développement a été précédé par un accord négocié par la Chine entre l’Arabie saoudite et l’Iran pour normaliser les relations, une étape qui a apparemment contribué au rapprochement syrien, ainsi que la facilitation des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit de huit ans au Yémen, qui a été largement alimenté par la rivalité entre Téhéran et Riyad.