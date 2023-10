La Ligue Anti-Diffamation est critiquée pour son point de vue sur ceux qui, selon elle, célèbrent le Hamas – Twitchy

L’Anti-Defamation League (ou ADL) s’est une fois de plus retrouvée victime de réactions négatives sur Twitter. L’ADL, qui se définit comme « une organisation non gouvernementale juive internationale basée aux États-Unis, spécialisée dans le droit des droits civiques et luttant contre l’antisémitisme et l’extrémisme », s’est souvent retrouvée en conflit avec de nombreuses personnes de droite ces dernières années car, comme le disent leurs détracteurs. », agissant non pas dans le meilleur intérêt de la communauté juive dans son ensemble, mais plutôt en tant qu’organisation de défense sociale visant à promouvoir des causes libérales spécifiques bien en dehors de leur mandat d’origine. Il ne s’agit pas seulement d’une question de droite/gauche, car l’ADL se retrouve de plus en plus en conflit avec des gens comme Elon Musk, qui ne se définit certainement pas comme un « conservateur » au sens traditionnel du terme. Quoi qu’il en soit, il suffit de dire que le tweet que l’ADL a publié hier à partir de son compte principal ne va pas apaiser les craintes de qui que ce soit quant à leur éventuelle capture institutionnelle.

Les dirigeants suprématistes blancs célèbrent ouvertement l’attaque du Hamas contre Israël, applaudissant les représentations explicites de violence contre les Israéliens et promouvant la brutalité contre les Juifs du monde entier. En savoir plus sur notre Centre sur l’extrémisme : https://t.co/ynZPhgKZs9 – ADL (@ADL) 10 octobre 2023

Oui… des dirigeants suprémacistes blancs comme les suprémacistes blancs notables de Black Lives Matter Chicago, le journaliste du LA Times Adam Elmahrek et la section new-yorkaise des Democratic Socialists of America. Tous les fans remarqués de David Duke. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas n’importe lequel les suprémacistes blancs qui soutiennent cette démarche des terroristes du Hamas, mais comme pour toute chose, le récit est déterminé par ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer et le choix de l’ADL indique clairement quel récit ils préféreraient avoir et quel récit ils préféreraient être négligé.

L’ADL a fermé les réponses à son message, mais pas avant qu’une personne ait réussi à se glisser sous le fil et à obtenir une réponse, et il a bien choisi :

C’est une question en noir et blanc. pic.twitter.com/tcMU2FWX8e – Sir Brian de Londres (@brianoflondon) 11 octobre 2023

Mais l’un des avantages des tweets est que, même si vous pouvez désactiver les réponses, il n’existe actuellement aucun moyen de désactiver les tweets de citation.

Bon travail de l’ADL pour avoir déterré trois obscurs trolls suprémacistes blancs encourageant le Hamas. Certainement plus important que ce que les organisations centrales de gauche comme DSA et BLM ont à dire. https://t.co/UbPnv9GRRC – Professionnel aisé et choyé (@feelsdesperate) 11 octobre 2023

D’accord avec toi @ADL à propos des suprémacistes blancs, j’en ai bloqué plus de 100 aujourd’hui. Mais aviez-vous remarqué d’autres groupes célébrant le Hamas cette semaine dans de nombreux collèges, syndicats et groupes BLM ? Grand rassemblement à Dearborn ce soir scandant « de la rivière à la mer »

1/2 https://t.co/sVLzOrJBha – Fusilli Spock (@awstar11) 11 octobre 2023

Était-ce juste cet après-midi que j’ai dit que j’espérais qu’ils apprendraient de ces derniers jours qui était le vrai problème ? En fait, ils n’ont *pas* appris. 🤦‍♀️ https://t.co/Ge9SB1yRa1 – Peu importe (@MIFrenchieMom) 11 octobre 2023

À une époque où même la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dénonce spécifiquement les membres démocrates du Congrès qui semblent soutenir le Hamas plutôt qu’Israël, il est ahurissant que l’ADL fasse ce choix de message. Espérons qu’ils changent la donne, et vite.

