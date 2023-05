La Ligue anglaise de football conclut un accord historique avec Sky Sports

Les clubs de la Ligue anglaise de football (EFL) ont convenu à l’unanimité d’accepter un accord historique d’une valeur de 935 millions de livres sterling avec Sky Sports. Cet accord se traduira par la diffusion en direct de plus d’un millier de matchs par saison. L’accord de cinq ans devrait commencer au cours de la saison 2024-25. Il verra des paiements garantis de 895 millions de livres sterling et 40 millions de livres sterling d’avantages marketing supplémentaires.

On pense que 1 059 matchs de la Ligue anglaise de football, un nombre record pour tout accord de football de club, seront diffusés en direct par Sky Sports. Ces luminaires sont accessibles via tous les services de streaming et appareils portables. Cela signifie que la plateforme de streaming Sky remplacera le service iFollow actuel pour les téléspectateurs nationaux.

Les clubs de la Ligue anglaise de football recevront 46 % de revenu garanti en plus

Le nouvel accord représente également une augmentation significative de 50% en valeur par rapport aux droits actuels. Il offrira également une visibilité accrue à tous les clubs de la Ligue anglaise de football. Le Guardian rapporte que sur la base de la formule de distribution de l’EFL, les clubs de championnat gagneront 46% de plus en revenu garanti.

Dans le cadre du nouvel accord, les clubs de Ligue 1 et 2 verront leurs revenus augmenter de 25 %.

Chaque week-end de ligue verra 10 matches diffusés en direct, dont cinq du championnat Sky Bet et d’autres, y compris la couverture des clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. De plus, les fans pourront également se connecter pour regarder chaque match de la Coupe Carabao et du Trophée EFL.

La panne de samedi restera en place malgré l’opposition des fans

La période d’interdiction du samedi, cependant, demeure toujours. Aucun match ne peut être diffusé entre 14h15 et 17h15. Cela signifie que les matches en direct auront lieu en dehors de ces horaires.

Il est également rapporté que Sky Sports et la Ligue anglaise de football travailleront main dans la main pour améliorer la couverture et garder les téléspectateurs engagés en introduisant plus de caméras plus près de l’action.

Sky Sports devrait investir considérablement dans son infrastructure avec un minimum de huit caméras pour diffuser l’action pour les chaînes existantes.

De plus, des commentaires Sky seront fournis pour les matchs qui seront diffusés avec un minimum de quatre caméras pour les matchs de championnat et de Ligue 1, et un minimum de deux caméras en Ligue 2.

Crédit photo: IMAGO / PA Images