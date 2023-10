Le Cap, Afrique du Sud – La saison inaugurale de la Ligue africaine de football débute vendredi avec le Simba SC de Tanzanie accueillant les Egyptiens d’Al Ahly lors du match aller de leur quart de finale.

La nouvelle compétition continentale de clubs – dirigée par la Confédération africaine de football (CAF) et l’instance dirigeante mondiale du sport, la FIFA – était initialement censée réunir les 24 meilleurs clubs d’Afrique dans une mini-ligue puis à élimination directe.

Mais de nombreuses complications ont vu le nombre d’équipes réduit à huit dans un format à élimination directe dès la première année : les autres équipes sont Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Petro de Luanda (Angola), TP Mazembe (RDC), Es Tunis (Tunisie). , Enyimba International (Nigéria) et Wydad Casablanca (Maroc).

Les équipes de l’édition inaugurale ont été sélectionnées sur la base de points de classement, avec pas plus d’un représentant par pays.

Et alors que la CAF avait initialement promis 100 millions de dollars de prix, dont 11,5 millions de dollars pour le vainqueur de la compétition, chaque équipe se verra garantir 1 million de dollars pour sa participation à la saison inaugurale, et le vainqueur général repartira avec 4 millions de dollars – ce qui reste une somme considérable. somme, égale à ce que reçoivent les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF en jouant beaucoup moins de matchs.

Les organisateurs insistent sur le fait que l’AFL, qui se déroulera en même temps que la Ligue des champions de la CAF, est un précurseur de la compétition à part entière de l’AFL la saison prochaine, qui mettra en vedette les 22 les mieux classés clubs africains de football.

La CAF et la FIFA affirment que l’AFL améliorera la qualité du football des clubs africains, le rendra plus visible et attrayant pour un public plus large, et augmentera considérablement les revenus pour financer l’amélioration des infrastructures et des conditions du football à travers le continent, et encouragera davantage de joueurs à rester dans le football. Afrique plutôt que de déménager en Europe.

« Nous reconnaissons depuis de nombreuses années que les footballeurs africains sont parmi les meilleurs au monde, mais nous devons améliorer l’attractivité du football africain, sa viabilité commerciale et sa capacité à se maintenir », a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe, homme d’affaires milliardaire et propriétaire des champions sud-africains Mamelodi Sundowns, a déclaré en juillet en confirmant le lancement de la version à huit équipes.

Tous les experts avec lesquels Al Jazeera s’est entretenu ont convenu que, comme le disait Clint Roper, directeur général de Football Laduma et Démarrer Selon lui, « le continent africain réclame à grands cris une compétition qui place les acteurs sur le devant de la scène internationale ».

Mais nombreux sont ceux qui se demandent si l’AFL est le bon véhicule pour améliorer le football africain.

« Si cela est bien fait, cela pourrait changer la donne, cela contient des éléments qui laissent présager un avenir meilleur », a déclaré à Al Jazeera le journaliste de football de News 24, Njabulo Ngidi.

« Mais cela comporte aussi des éléments inquiétants. »

Problèmes de dentition

Même si le grand rêve du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de Motsepe ne s’est pas encore concrétisé, le fait que l’AFL puisse aller de l’avant doit être un soulagement pour les deux hommes.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil d’administration de la Premier Soccer League a voté à l’unanimité contre la participation des Mamelodi Sundowns, invoquant la congestion des matches – bien que la décision ait été annulée à l’unanimité lors d’une réunion d’urgence le 13 octobre, sans aucune raison officielle donnée.

Pendant ce temps, la question des droits TV du football africain reste un problème non résolu. En attendant un accord de diffusion, tous les matchs de l’AFL seront diffusés sur YouTube.

Même si cela peut sembler une aubaine pour l’accessibilité, Ngidi affirme que c’est exactement le contraire. De la 43 pour cent des Africains ayant accès à Internet, la grande majorité le fait via des connexions de données mobiles coûteuses. Si et quand un accord de diffusion sera conclu, il est fort probable que l’AFL ne sera pas diffusée en clair.

Pierre du Toit, fondateur de C’est Football.Afrique podcast, n’est pas surpris que le nouveau tournoi se heurte à autant de vents contraires.

« Les gens aiment ce qu’ils savent et se méfient de ce qu’ils ne savent pas », a-t-il déclaré, donnant l’exemple du « plus grand tournoi que le monde ait jamais connu », la Coupe du monde.

« Lorsque le premier tournoi a eu lieu en Uruguay en 1930, seules huit équipes ont accepté l’invitation. Et regardez-le maintenant.

Une situation similaire s’est produite lorsque le format élargi de l’UEFA Champions League a remplacé la Coupe d’Europe, ajoute-t-il.

« Les chances d’obtenir tous les sommets [24] que des clubs rejoignent le groupe en même temps était un fantasme. Et cela a peut-être été un désastre », a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’est pas une bonne idée de regarder trop loin.

« Nous devons voir le niveau du football, les chiffres de la télévision », a-t-il déclaré. « La deuxième année sera le véritable test. »

Sur le plan financier, au moins, les signes s’améliorent. La semaine dernière, l’office du tourisme saoudien, Visit Saudi, s’est joint au nouveau concours. sponsor principal de l’AFL. Et plusieurs autres sponsors de premier plan se sont inscrits la semaine dernière.

Si l’AFL continue de se développer dans quelques années, il existe une réelle possibilité, dit Du Toit, que des stars telles que l’Egypte et Mohamed Salah de Liverpool ou le Sénégal et Sadio Mané du Bayern Munich terminent leur carrière en Afrique.

« Cela attirera à son tour encore plus de téléspectateurs et de sponsors », a-t-il déclaré.

Ngidi estime qu’il est essentiel que les revenus de l’AFL soient partagés équitablement avec les petites ligues et les clubs.

« Dans la déclaration initiale aux médias [CAF] a déclaré que chaque association membre recevrait de l’argent. Mais ils n’ont pas dit combien.

Lorsque Al Jazeera a fait part de ces préoccupations à Luxolo September, directeur par intérim de la communication de la CAF, il a déclaré : « L’AFL ne bénéficiera pas seulement aux clubs les plus forts d’Afrique, la distribution de l’argent généré par l’AFL ira aux 54 membres de la CAF et aux ligues locales pour améliorer le développement du football dans ces pays.

Bien entendu, le diable se cache dans les détails. Et il y a aussi le risque que les associations dilapident les fonds.

« Ce serait formidable si l’argent était réservé à des projets spécifiques », a souligné Ngidi. « Ils doivent dire : ‘vous ne pouvez faire quelque chose qu’avec l’argent’. »

À cette fin, September affirme que l’un des objectifs de l’AFL est de « contribuer à la construction d’académies de jeunes garçons et filles et d’infrastructures de football dans les 54 pays représentés par les associations membres de la CAF ».

Du Toit espère que des initiatives comme celle-ci deviendront une réalité.

« Nous devons nous assurer que les ligues locales ne deviennent pas secondaires », a-t-il déclaré.

« La professionnalisation du football africain va se produire, mais elle doit se faire de la bonne manière. Les progrès doivent avoir des retombées. »

Pendant ce temps, si l’AFL décolle, la Ligue des champions de la CAF sera également confrontée à un chemin semé d’embûches.

La compétition continentale phare existante réunit au premier tour 68 équipes des 54 associations africaines. La qualification pour l’AFL étant basée uniquement sur les points du classement, des pays comme l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud auront probablement plus d’un représentant dans une AFL élargie, réduisant ainsi les opportunités pour les équipes de ligues plus petites et moins compétitives.

« Il y a du positif [to the AFL]et c’est définitivement ainsi que se déroule le jeu », a déclaré Ngidi.

« Mais cela doit être fait d’une manière qui ne se contente pas d’enrichir les riches. Je crains vraiment que cela ne fasse qu’aggraver les inégalités dans le football africain.

September, quant à lui, affirme que l’AFL a pour objectif de garantir que « le football africain conserve ses meilleurs talents sur le continent africain et continue d’assurer le succès, la force et la durabilité à long terme du football de clubs africains ».

« Un test décisif » ?

Bien que certains aient comparé l’AFL à la Super League européenne ratée, il existe des différences clés ; l’ESL était une initiative dissidente qui menaçait de détourner l’argent de la FIFA et de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

De plus, contrairement à l’ESL sur invitation uniquement qui était un système fermé sans menace de relégation, l’AFL est – du moins nominalement – ​​une méritocratie.

Mais pourquoi Motsepe et Infantino ont-ils créé un nouveau produit concurrent alors qu’ils auraient pu simplement réorganiser la Ligue des champions de la CAF ?

« Parce qu’une refonte n’est pas sexy », a déclaré Ngidi en riant. « Et ce n’est pas aussi important pour votre héritage. »

Ngidi dit finalement qu’il n’est « pas fan » [of the AFL] par principe », car il le considère comme un « programme d’héritage » pour Motsepe et Infantino. « C’est plus un projet vaniteux de ces deux hommes qu’un programme de football. »

La FIFA n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera au moment de la publication. Mais September, de la CAF, a démenti cette accusation.

« Bien que le président de la CAF, le Dr Motsepe, considère la Ligue africaine de football comme l’un des projets les plus passionnants de la CAF, ce qu’il aimerait réaliser pour l’Afrique, c’est garantir que le football sur le continent africain soit globalement compétitif et autonome », a-t-il déclaré. .

« Il souhaite s’assurer que les associations membres africaines puissent générer les ressources qui débloqueront la croissance et la durabilité du football. »

Roper, quant à lui, se demande si cela fait partie d’un plan encore plus vaste de la part d’Infantino.

« N’est-ce pas un test décisif pour montrer aux équipes européennes qui voulaient former une ligue séparatiste que ce genre de chose peut se faire via une instance dirigeante tout en restant très lucratif ? »