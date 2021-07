« La ligue a perdu un homme bon »: la NFL réagit alors que l’entraîneur des Jets de New York, Greg Knapp, décède à la suite d’un accident de vélo

Knapp, qui a été embauché en tant que coordonnateur des décès des Jets en janvier, a été grièvement blessé lors de l’accident du 17 juillet à San Ramon, en Californie, lorsqu’il a été heurté par un automobiliste, et était dans un état critique à l’hôpital depuis lors avant décédé jeudi.

Selon les premières informations, le conducteur de la voiture a fait une embardée dans une piste cyclable et a heurté Knapp qui a été grièvement blessé dans l’accident.

Le chauffeur se serait coordonné avec les autorités et aurait tenté de fournir une aide médicale à Knapp sur les lieux.

RIP, tailleur. – Jets de New York (@nyjets) 22 juillet 2021

« Aujourd’hui à 11h32 PST, Greg Knapp (alias Knapper) a été rappelé chez lui au paradis, où il retrouvera son père« , a annoncé son agent, Jeff Sperbeck.

« La personnalité contagieuse de Greg est le premier souvenir durable de la plupart des gens. La phrase « Il n’a jamais rencontré d’étranger » résume la joie de vivre de Knapper.

« Il avait un don unique pour que tout le monde se sente spécial – et, pour Knapper, ils l’étaient tous.

« Alors que sa famille, ses amis et ses joueurs avaient encore tant à apprendre de lui et souhaitaient désespérément avoir plus de temps avec lui, dieu a appelé un audible et a voulu passer en revue le plan de match directement avec lui. Ce sera certainement un chef-d’œuvre, tout comme Greg. »

« C’était un formidable entraîneur de football qui a atteint les plus hauts niveaux de notre jeu, mais plus important encore, c’était une personne merveilleuse qui avait l’amour, l’admiration et le respect de ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. » – Arthur Blank repose en paix, Greg Knapp. pic.twitter.com/aEJJiTliQb – Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 22 juillet 2021

Les Raiders sont attristés et stupéfaits d’apprendre le décès de Greg Knapp, qui a été coordinateur offensif pendant deux séjours avec les Silver et Black. Les pensées et les prières de toute la nation Raider accompagnent la famille de Coach Knapp pendant cette période extrêmement difficile. pic.twitter.com/EdU6TGOncF – Raiders de Las Vegas (@Raiders) 22 juillet 2021

Nous sommes navrés par le décès soudain et tragique de l’ancien entraîneur des Broncos QB Greg Knapp. Nous nous souviendrons tous de « Knapper » pour sa gentillesse, son humour et son approche amusante de la vie. Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la famille Knapp. 🧡 pic.twitter.com/ou5Z2QihzS – Denver Broncos (@Broncos) 22 juillet 2021

Après une carrière universitaire réussie, Knapp était devenu l’un des entraîneurs les plus fiables et les plus respectés de la NFL.

Il a été employé par plusieurs équipes de la ligue après avoir d’abord été nommé entraîneur de contrôle de la qualité offensive pour les 49ers de San Francisco en 1995, puis a finalement occupé divers autres postes d’entraîneur avec les Falcons d’Atlanta, les Texans de Houston et les Broncos de Denver, parmi d’autres, avant de signer avec les Jets plus tôt cette année, où il avait été chargé de superviser le développement de leur espoir de quart-arrière très médiatisé Zach Wilson, qui a été sélectionné avec le deuxième choix lors du repêchage de la NFL de cette année.

Knapp avait une longue histoire de guider les quarts vers la gloire, ayant déjà entraîné le légendaire Peyton Manning à un Super Bowl pendant son séjour avec les Broncos.

Il laisse dans le deuil son épouse Charlotte et leurs trois filles, Jordan, Natalie et Camille.

RIP Greg Knapp. Nous disons toujours: « Quel gars sympa. » En 37 ans à couvrir la NFL, j’ai Knapp dans le top 10 des gars sympas et des entraîneurs QB. Lorsque le directeur général des Texans, Rick Smith, a demandé à Brock Osweiler ce qu’il pouvait faire pour le ramener à sa forme pré-Houston après la première année, Osweiler a déclaré: » Embauchez Greg Knapp. – Peter King (@peter_king) 23 juillet 2021

Désolé d’apprendre le décès de Greg Knapp. Il a développé certains des grands quarts-arrières des matchs – un hommage à lui en tant qu’entraîneur. Mes pensées et mes prières à sa mère, sa femme et ses filles. Parti bien trop tôt. La ligue a perdu un homme bien. – Ron Rivera (@RiverboatRonHC) 23 juillet 2021

« RIP Greg Knapp« , a écrit le journaliste de NBC Peter King. « Nous disons toujours : ‘Quel type sympa.’ En 37 ans à couvrir la NFL, j’ai Knapp dans le top 10 des bons gars et des entraîneurs QB.

« Lorsque le directeur général des Texans, Rick Smith, a demandé à Brock Osweiler ce qu’il pouvait faire pour le ramener à la forme d’avant Houston après la première année, Osweiler a déclaré: » Embauchez Greg Knapp. « «

« Désolé d’apprendre le décès de Greg Knapp« , a ajouté Ron Rivera, entraîneur-chef de l’équipe de football de Washington. « Il a développé certains des grands quarts des matchs – un hommage à lui en tant qu’entraîneur.

« Mes pensées et mes prières à sa mère, sa femme et ses filles. Partis bien trop tôt. La ligue a perdu un homme bon.

« La mort de Greg Knapp est juste incroyablement triste« , a ajouté Louis Riddick d’ESPN. « Difficile à saisir. En tant qu’ancien motard passionné moi-même qui faisait de longues randonnées tous les jours, cela frappe à la maison de tant de manières qui vous brisent le cœur pour ses proches. Tout simplement horrible. »