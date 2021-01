Bien que la pandémie signifie que la participation à des matchs est encore largement impossible pour la plupart des scouts européens, ils restent occupés avec une couverture télévisée apparemment sans fin. Et alors que la plupart des territoires sont étroitement couverts – en particulier avec la clôture du mercato le 1er février – la Ligue 2 française attire une attention particulière.

Le football français produit sans doute plus de joueurs de haut niveau que jamais et son deuxième niveau offre non seulement de la valeur, mais une pléthore de joueurs modernes dotés de compétences compatibles avec tous les styles de football.

Rares sont ceux qui allumeraient un match de Ligue 2 pour le style et la finesse associés à des équipes comme le Paris Saint-Germain ou Lyon, mais la nature physique et compétitive du football joué dans des endroits comme Caen, Le Havre et Valenciennes peut être tout aussi captivante. Vous trouvez souvent une organisation rigide et un rythme de travail implacable sans le ballon et des transitions rapides de jeu lorsqu’il est reconquis, bien que les meilleures équipes telles que Troyes, Toulouse et Clermont préfèrent garder la possession et contrôler le jeu.

Le passage des joueurs français dans des ligues étrangères n’est pas une nouveauté. Depuis qu’Arsène Wenger a transformé Patrick Vieira et Thierry Henry en superstars de classe mondiale avec Arsenal au milieu et à la fin des années 1990, l’impact du pays – sur la Premier League en particulier – s’est poursuivi, mais ces dernières années, les clubs ont eu regarder plus bas dans la pyramide à mesure que la prise de conscience du marché grandissait.

Arsenal a de nouveau ouvert la voie en repérant le défenseur central Laurent Koscielny à Tours avant de passer devant le club de Ligue 1 de Lorient, les Gunners le signant un an plus tard en 2010 pour environ 11 millions d’euros. Le défenseur a ensuite fait plus de 350 apparitions dans le football anglais. Arsenal est retourné à Lorient pour le jeune milieu de terrain Matteo Guendouzi en 2018 et l’a signé pour environ 10 millions d’euros, bien qu’il soit maintenant prêté à Hertha Berlin après s’être brouillé avec le manager Mikel Arteta.

Cependant, Leicester a sans doute été le meilleur pour comprendre ce que la Ligue 2 a à offrir. L’ailier algérien Riyad Mahrez a été arraché au Havre en 2014 pour environ 500000 € et est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde avant de déménager 70 millions d’euros à Manchester City, tandis que le milieu de terrain français N’Golo Kante a aidé Caen à la promotion avant. rejoignant Leicester en 2015 pour environ 8 millions d’euros, puis déménageant à Chelsea pour 35 millions d’euros par an (et une incroyable saison de titre en Premier League) plus tard.

N’Golo Kante, à gauche, est l’un des meilleurs exemples de talents de Ligue 2 excellant sur la plus grande scène PHILIPPE DESMAZES / AFP via Getty Images

Les meilleures équipes d’Italie et d’Espagne ont eu du succès avec d’anciens joueurs de Ligue 2 et la Bundesliga en a maintenant pris note. La majorité des Français qui exercent leur métier dans le premier rang allemand ont été signés de la Ligue 1, mais certains des meilleurs jeunes joueurs ont été sélectionnés plus bas.

Le partenariat défensif central du RB Leipzig entre Ibrahima Konate (Sochaux) et Dayot Upamecano (Valenciennes) n’a pas joué dans l’élite avant de s’installer à l’étranger. Le meilleur buteur de Stuttgart, Silas Wamangituka, est arrivé du Paris FC, un petit club niché à la 13e arrondissement.

Maxence Lacroix de Wolfsburg était une recrue estivale de Sochaux, le même club qui a développé les talents de l’ailier très convoité du Borussia Moenchengladbach, Marcus Thuram, qui a fait un détour en Ligue 1 via Guingamp avant de s’installer en Allemagne. Lucien Agoume, le milieu de terrain défensif de l’Inter qui joue en prêt à Spezia, son compatriote de Serie A, a également débuté à Sochaux.

Ilja Kaenzig, qui a passé près de trois ans en tant que directeur général de Sochaux avant de prendre un rôle similaire au club allemand de 2.Bundesliga Bochum, explique le succès du club dans le développement des meilleurs talents.

« Le club a une longue tradition de développement de la jeunesse, ce qui implique un investissement substantiel dans des installations, de bons entraîneurs et un savoir-faire ainsi qu’un solide réseau de scouts à travers le pays », a-t-il déclaré à ESPN. « De cette façon, la réputation de l’académie attire les meilleurs adolescents de toute la France et ils choisissent souvent Sochaux avant des clubs plus célèbres. En raison de la situation géographique du club dans l’est du pays, nous avons souvent vu des visites de scouts itinérants. des terres voisines. «

Pour le dirigeant expérimenté du football suisse, l’émergence de la Ligue 2 comme une scène dynamique pour le développement des joueurs et une activité de transfert lucrative n’est pas une surprise.

« Alors que les clubs allemands et espagnols ont dirigé le développement des joueurs au niveau académique pendant de nombreuses années, les Français sont à nouveau sans doute les meilleurs pour faire passer la jeunesse », a-t-il ajouté. « Même les plus petits clubs comme Sochaux font vraiment du développement des talents une priorité, en le soutenant fortement dans leurs budgets annuels. Le résultat est un flux constant de talents.

« Peut-être que la tendance en Allemagne au cours de la dernière décennie a été de développer des joueurs très soignés et techniques. Les joueurs français sont aussi techniquement et tactiquement capables, mais en plus ont du rythme, de la puissance et l’aspect physique. Il est difficile de trouver des joueurs avec tout cela. caractéristiques dans d’autres pays européens – ou dans le monde, d’ailleurs. «

Voici trois joueurs de Ligue 2 à surveiller en 2021: Mohamed Bayo, 22 ans, Clermont, ST: Il a remplacé le meilleur buteur Adrian Grbic, qui a rejoint Lorient pour 9 millions d’euros l’été dernier, et est un finisseur opportuniste avec le rythme et la puissance nécessaires pour dépasser les arrières centraux. Bafode Diakite, 20, Toulouse, CB: Son style de défense sans fioritures, sa force et son timing dans le tacle, ainsi que sa distribution décente, ont suscité l’intérêt de l’étranger, avec des rapports suggérant que Liverpool l’ait suivi. Kouadio Kone, 19 ans, Toulouse, MID: Le milieu de terrain français U-19 couvre beaucoup de terrain, remporte des défis et est en sécurité en possession. Il a été lié à un déménagement à Leeds mais semble sur le point de signer pour le Borussia Monchengladbach.

Kaenzig mentionne également un autre facteur pour expliquer pourquoi la Ligue 2 est un terrain de chasse privilégié parmi les dépisteurs: « La deuxième division est souvent idéale pour les 18-19 ans qui n’ont pas tout à fait fait le pas dans la première équipe des académies. Les deuxièmes équipes jouant au quatrième niveau sont rarement considérées comme une arène de match valable pour les talents à venir et National, le troisième niveau du classement de la ligue, favorise généralement les joueurs plus expérimentés. «

Le Paris FC n’est qu’une des équipes françaises que les grands clubs européens recherchent. SAMEER AL-DOUMY / AFP via Getty Images

Avec l’abondance de talents produits, il n’y a inévitablement pas de place pour tout percer dans les clubs de Ligue 1 et la Ligue 2 en a récolté les fruits, ramassant ceux qui n’ont pas tout à fait réussi au niveau supérieur, ou même obtenu la note à meilleures académies.

La Ligue 2 n’a jamais été considérée comme une arène pour des signatures coûteuses – les salaires sont généralement bien inférieurs à ceux du championnat anglais, 2. Bundesliga ou Serie B – donc si les dépisteurs parviennent à repérer la prochaine grande star, les clubs sont généralement Ouvert pour les affaires.

Cependant, cela pourrait bientôt changer. La valeur de la détention d’un club de Ligue 2 comme plaque tournante du développement des joueurs n’est pas passée inaperçue auprès des investisseurs internationaux; Sochaux et Auxerre sont sous propriété chinoise; Troyes a été récemment repris par le City Football Group en constante expansion; Toulouse est dirigée par la société américaine de capital-investissement RedBird Capital Partners; Clermont appartient à des investisseurs suisses.

Alors que le niveau des joueurs continue de s’améliorer, les normes et la demande continueront d’augmenter. Cependant, les jours où les talents de niveau inférieur se dirigent vers le Royaume-Uni sont apparemment révolus; Maintenant, le Brexit a enfin commencé, seules les signatures de la ligue supérieure se qualifient.