La Ligue 1 sort du top cinq du dernier classement de la ligue de l’UEFA

Suite aux mauvais résultats des équipes françaises dans les deux compétitions majeures de l’UEFA, la Ligue 1, l’élite française du football, n’a récemment pas été classée parmi les cinq meilleures ligues du monde.

Le dernier classement de la Ligue UEFA a vu les Pays-Bas dépasser la France, sur la base des performances des clubs en compétition européenne au cours des cinq dernières saisons. Ainsi, la France occupe désormais la sixième place derrière les Néerlandais.

Les fans du monde entier ont affirmé que le départ de la superstar argentine Lionel Messi avait entraîné un abaissement des normes dans toute la ligue. Mais, la vérité est que ces classements sont basés sur les performances des équipes françaises dans les principales compétitions européennes de l’UEFA.

La Ligue 1 a abandonné les 5 meilleures ligues européennes, la France perdant sa place au profit des Pays-Bas dans le classement de l’UEFA au début de cette saisonLe calcul est déterminé par la somme des performances européennes de chaque pays au cours des 5 dernières années pic.twitter.com/Np0M2RhKcb — ESPN FC (@ESPNFC) 4 juillet 2023

Prenez, par exemple, la saison dernière. Le Paris-Saint Germain, champion de France lui-même, a été éliminé de l’UEFA Champions League après une défaite humiliante face au Bayern Munich en huitièmes de finale.

Pendant ce temps, d’autres clubs français dans les compétitions européennes ont également sous-performé. Marseille a terminé en bas de son groupe de Ligue des champions, s’éliminant ainsi même d’entrer dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa. D’autres comme Monaco, Rennes et Nantes se sont tous écrasés au premier tour des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Nice a été la seule équipe française à sortir d’une phase à élimination directe dans une ligue européenne, avant de succomber face à l’équipe suisse de Bâle en quarts de finale de l’UEFA Conference League.

L’incapacité des clubs français à capitaliser et à remporter des succès dans les compétitions européennes a été le moteur de leur dégradation du classement.

D’autre part, les succès des clubs néerlandais en Europe au cours des cinq dernières années ont considérablement stimulé le classement par coefficient de la nation.

Les courses profondes réalisées dans les compétitions européennes, telles que la course de Feyenoord à la finale de la Ligue de conférence Europa en 2022, la course de l’AS Alkmaar aux demi-finales de la même compétition la saison dernière et la course inoubliable de l’Ajax aux demi-finales de l’UEFA Champions League en 2019, ont tous contribué à la croissance constante de l’Eredivisie dans le classement des coefficients de l’UEFA.