La Ligue 1 est prête à disputer un match de coupe aux États-Unis dans le cadre d’un nouvel accord sur les droits médiatiques

Alors que la Ligue 1 est à la recherche d’un nouvel accord sur les droits médiatiques aux États-Unis, elle a révélé une stratégie audacieuse pour attirer les diffuseurs potentiels. Si les équipes ne sont pas étrangères aux matches amicaux aux États-Unis, l’élite française pourrait aller encore plus loin. Il y a des raisons légitimes de croire que la Ligue 1 apportera une compétition significative aux États-Unis.

John Ourand du Journal des affaires sportives s’est entretenu avec Ben Morel, le PDG de LFP Média. LFP Media est la société qui contrôle toutes les activités commerciales du championnat français. Morel dit que mettre un jeu significatif aux États-Unis est ce qui intéresse les fans américains.

« Dans mes emplois précédents, j’ai participé à de nombreux matchs internationaux et je sais que ce qui est important, c’est leur signification », a déclaré Morel. « Il ne peut pas s’agir uniquement de matchs hors-concours. Ce doivent être des jeux qui comptent. Nous voulons faire cela comme une pièce de théâtre à long terme, pas seulement comme de jolies petites expositions ponctuelles.

Alors que l’accord sur les droits de la Ligue 1 avec beIN SPORTS se termine à la fin de la saison 2023/24, la ligue française est à la recherche d’un accord lucratif. La Ligue 1 cherche également à s’implanter davantage à l’international. Morel a déclaré que s’appuyer sur le pouvoir social et la popularité générale de ses joueurs peut l’aider à rivaliser avec d’autres ligues.

« Notre diversité sociale et notre multiculturalisme définissent le football français et le rendent très authentique, et non un coup de marketing », a déclaré Morel. « Nous ne sommes peut-être pas la plus grande ligue, mais nous voulons être la plus cool et la plus ancrée dans la culture des jeunes d’aujourd’hui. »

Le match de Ligue 1 US n’est pas confirmé, mais c’est une possibilité

Bien que Morel n’ait pas mentionné quel jeu serait présenté sur le sol américain, il existe plusieurs indices contextuels sur ce que pourrait être un jeu significatif. D’une part, il est très peu probable que la Ligue 1 organise un match de championnat aux États-Unis. Si chaque équipe dispute un match aller-retour contre les 19 autres équipes de la compétition, une équipe aurait un net avantage.

De plus, étant donné les commentaires de Morel selon lesquels la Ligue 1 souhaite utiliser les superstars de la ligue, la Ligue 1 voudrait placer ses équipes d’élite dans un match sur le sol américain. Par conséquent, des clubs comme le PSG, Lyon, Marseille et Monaco seraient des clubs potentiels pour jouer car ils peuvent utiliser les stars pour la promotion.

«Ils doivent participer activement à notre promotion et pas seulement en passant», a déclaré Morel. « Nous voulons les présenter d’une manière très différente, en offrant un nouvel accès et en faisant connaître leurs histoires à tous les fans du monde entier. »

Par conséquent, une compétition comme le Trophée des Champions, ou la Supercoupe de France, serait idéale. De plus, la Supercoupe de France a été disputée hors de France lors de 13 des 14 dernières éditions. Cela comprenait un arrêt à la Red Bull Arena, juste à l’extérieur de New York, en 2012. Le seul problème à l’époque était le match entre Montpellier et Lyon. Alexandre Lacazette, 21 ans, figurait parmi les joueurs les plus remarquables. À titre de comparaison, le PSG et son casting de stars ont depuis lors disputé chaque Trophée des Champions.

Amener un joueur comme Kylian Mbappe aux États-Unis développerait davantage de fans américains. C’est ce qu’espère la Ligue 1 avec son accord de droits médias : l’opportunité de montrer Kylian Mbappé sous un nouveau jour aux supporters américains dans un environnement compétitif.

PHOTO : IMAGO / AOP.Presse