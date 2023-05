La Ligue 1 engage une agence de marketing américaine pour promouvoir l’attrait de la ligue

La Ligue 1 cherche à renforcer sa stratégie marketing aux États-Unis. Là, il a identifié le public croissant du football comme une cible. Ainsi, l’élite française s’associe à rEvolution, une agence mondiale du sport et de la culture dont le siège est à Chicago. L’objectif de l’accord est généralisé pour la ligue.

La Ligue 1 souhaite accroître sa visibilité aux États-Unis, établir des partenariats marketing stratégiques et accroître la notoriété de la ligue. Désormais, la Ligue Un est à la traîne des nombreuses ligues en termes de popularité. Par exemple, il est derrière la Premier League, la Bundesliga, la Liga et la Serie A.

Ben Morel, PDG de LFP Media, déclare que la ligue est ravie de commencer ce voyage.

« Ce partenariat est un premier pas dans notre ambition de nous connecter avec les fans américains de manière authentique, mettant en valeur notre mélange unique de compétition, de clubs, de culture et d’engagement à nourrir les jeunes talents. »

Le début de ce partenariat est le déploiement d’une campagne créative mettant en avant la ligue comme une vitrine passionnante. Avec les meilleurs talents de la ligue, LFP Media veut faire découvrir la ligue aux fans passionnés et aux occasionnels.

Le marketing de la Ligue 1 aux États-Unis a une grande tâche

La Ligue Un peut revenir à sa puissance vedette. Pourtant, cela semble diminuer. Tous les signes indiquent que Neymar et Lionel Messi, les deux plus grosses importations de la ligue, partiront cet été. Dans son annonce marketing américaine, la Ligue 1 a nommé Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Certes, les trois stars du PSG sont le plus gros tirage pour les fans occasionnels de la ligue.

La ligue a déclaré qu’elle prévoyait de faire une impression durable aux États-Unis avec une collaboration accrue avec les marques, des partenariats avec les médias, des parrainages, des matchs internationaux et le développement des talents. Aux États-Unis, beIN SPORTS détient les droits de la ligue.

La Ligue Un peut profiter de certaines des relations que rEvolution a déjà. Cela pourrait être American Family Insurance, Continental Tire et Lamborghini, par exemple.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire