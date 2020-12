La Ligue 1 et la Ligue 2 ont mis fin à leur contrat avec Mediapro, la société qui détient la plupart des droits TV pour les quatre prochaines saisons, ont déclaré des sources à ESPN.

Mediapro n’a pas effectué ses deux derniers paiements à la ligue, 172,3 millions d’euros le 5 octobre et 152,5 millions d’euros le 5 décembre.

Citant la pandémie de coronavirus comme raison pour laquelle ils ne payaient pas, ils voulaient également renégocier le contrat de 830 M € signé lors de l’obtention des droits en mai 2018.

La nouvelle est un coup dur pour les clubs professionnels en France. La saison dernière, parce que la ligue n’a pas repris après son arrêt en mars, ils ont déjà gagné moins d’argent à la télévision que prévu.

Le gouvernement français a récemment accordé un prêt de 220 millions d’euros pour garantir que les clubs ne feraient pas faillite.

Selon des informations en France, la ligue a obtenu un paiement de 100 millions d’euros – fractionné en 64 millions d’euros maintenant et 36 millions d’euros en janvier 2021 – de Mediapro en échange de ne pas les poursuivre pour rupture de contrat.

Canal +, le diffuseur historique du football français, est désormais susceptible de venir faire une offre pour récupérer les droits TV mais à un prix inférieur à celui payé par Mediapro. Ils sont également disposés à donner une avance sur paiement aux clubs pour les aider à court terme.

L’Equipe a rapporté vendredi que Canal + pourrait offrir 590 millions d’euros par an pour reprendre les droits télévisés de Ligue 1 et Ligue 2 pour les trois prochaines saisons et demie avec des bonus potentiels si le nombre d’abonnements augmente.

Telefoot, la chaîne diffusant les matchs, peine à attirer les abonnés depuis son lancement en août. Ils en ont un peu plus de 600 000, ce qui est trop bas pour rendre l’entreprise viable. Ils continueront à diffuser les matchs jusqu’à ce qu’un nouveau diffuseur soit officiellement choisi par la ligue.