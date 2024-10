La lignée a coûté le titre intercontinental de la WWE à Jey Uso à Raw, Breakker regagne la ceinture

Bron Breakker est à nouveau champion intercontinental, et il doit remercier The Bloodline. Breakker et Uso étaient au milieu d’un match revanche percutant dans l’événement principal de « WWE Raw », après qu’Uso ait remporté le titre contre Breakker le 23 septembre. À un moment donné du match, Uso a levé les yeux et a repéré Solo Sikoa. Uso venait de dire à son jeune frère dans « WWE SmackDown » qu’il ne voulait pas être impliqué dans le drame Bloodline, mais qu’il voulait que sa famille soit réunie.

Sikoa a dit qu’il était là pour aider quand Uso lui a demandé ce qu’il faisait là. Breakker s’est faufilé derrière Uso et l’a ramené sur le ring. Uso s’est également retrouvé face à face avec Tama Tonga et Tonga Loa, également au bord du ring. Tonga a survolé la barricade d’Uso, et Sikoa a également sauté par-dessus, criant après son frère devant le bureau des annonces. Breakker a tenté de frapper Uso avec une super lance, mais a frappé Sikoa à la place, bouleversant Fatu.

Fatu a sauté la barricade pour regarder Breakker, mais Uso a volé à travers les cordes pour les faire sortir tous les deux. Uso a mis Breakker sur le ring et s’est dirigé vers la troisième corde à la recherche d’un Uso Splash, mais Breakker a levé les genoux. Breakker a opté pour une lance, mais a pris deux super coups de pied à la place. Uso a frappé sa propre lance et est retourné à la corde supérieure et a frappé un Uso Splash mais Breakker a été expulsé. Les Tongiens ont distrait l’arbitre et le directeur général Adam Pearce est descendu la rampe avec la sécurité pour les faire sortir. Uso, maintenant à l’extérieur du ring, a cherché sa propre super lance et a été rattrapé par Fatu. Fatu a mis Uso sur ses épaules et l’a déposé sur le pupitre des commentateurs. Breakker a ramené le champion sur le ring et a frappé une lance pour la victoire.

