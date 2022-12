La ligne “These Gays” de Jennifer Coolidge de “White Lotus” est devenue un mème sur Twitter

La deuxième saison de White Lotus est terminée et elle s’est avérée très bien écrite et remplie de performances impressionnantes. Parmi toutes ces personnes talentueuses, c’est Jennifer Coolidge qui a volé la vedette par ses dialogues. Sa ligne “ces gays, ils essaient de m’assassiner” devient virale sur les réseaux sociaux et est devenue le centre de tous les mèmes. Tout le monde sur les plateformes de réseaux sociaux peut être vu partager la vidéo avec des légendes hilarantes.

“S’il vous plaît! Ces gays… ils essaient de m’assassiner!” est la meilleure ligne de dialogue à la télévision cette année, a écrit Spencer

Althouse sur son compte Twitter alors qu’il partageait la vidéo. “Ces gays, ils essaient de m’assassiner”, “Un mème nous est né ce soir. #TheWhiteLotus”, a écrit un autre utilisateur.

Voici un aperçu de quelques messages :

dès que j’ai entendu “ces gays, ils essaient de m’assassiner”, j’ai immédiatement su que Twitter allait devenir fou avec ça – (ho)nous (e) (@brycegibby) 12 décembre 2022

Les portes du luxueux hôtel White Lotus se sont à nouveau ouvertes aux clients les plus excentriques mais aussi les plus riches. Mais contrairement à la saison 1 où les vacances d’une semaine se déroulaient sur les rives d’un somptueux hôtel à Hawaï, cette fois les portes se sont ouvertes pour l’hôtel The White Lotus en Sicile. Le créateur Mike White est revenu avec une autre saison remplie d’individus surprivilégiés qui se doublent de ses marionnettes pour raconter une autre histoire de polar avec une portion d’humour.

La nouvelle saison, qui n’était pas initialement prévue par Mike White lors de la première saison, apparaît comme un conte autonome avec seulement deux personnes le reliant au conte hawaïen – Tanya McQuoid-Hunt (Jennifer Coolidge) et Greg Hunt (Jon Gries) . Présentés comme des invités fréquents dans les hôtels White Lotus, Tanya et Greg sont maintenant mariés et leur mariage n’est pas aussi stable que Tanya l’aurait prévu. Alors qu’elle est sur le point de perdre la raison, elle a heureusement une jeune et empathique assistante, Portia (Haley Lu Richardson), qui l’aide à tout garder ensemble.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici