La ligne pour voir la reine Elizabeth II gisant dans l’État est fermée – Kelowna Capital News

Des responsables britanniques ont déclaré dimanche soir que la file d’attente pour voir la reine Elizabeth II allongée dans l’État avait atteint sa “capacité finale” et devait être fermée aux nouveaux entrants.

“S’il vous plaît, n’essayez pas de rejoindre la file d’attente”, a déclaré le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports dans un tweet.

Des centaines de milliers de personnes ont attendu jusqu’à 12 heures sur une ligne longue de plusieurs kilomètres à travers le centre de Londres au cours des quatre derniers jours pour avoir la chance de passer devant le cercueil de la reine, qui se trouve en l’état à Westminster Hall dans les Chambres du Parlement.

Le mensonge en état se termine lundi matin, lorsque le cercueil de la reine sera emmené à l’abbaye de Westminster à proximité pour ses funérailles d’État.

CECI EST UNE NOUVELLE. L’histoire précédente est ci-dessous:

Le président américain Joe Biden a rendu hommage au cercueil de la reine Elizabeth II dimanche alors que des milliers de policiers, des centaines de soldats britanniques et une armée de fonctionnaires effectuaient les derniers préparatifs pour les funérailles d’État de la reine – une démonstration spectaculaire de deuil national qui sera également le plus grand rassemblement des leaders mondiaux depuis des années.

Les gens de toute la Grande-Bretagne ont fait une pause pendant une minute de silence à 20 heures en mémoire du seul monarque que la plupart aient jamais connu. À Westminster Hall, où la reine est allongée, le flux constant de personnes en deuil s’est arrêté pendant 60 secondes alors que les gens observaient la minute de réflexion dans un profond silence.

À Windsor, où la reine sera inhumée lundi soir après ses funérailles à l’abbaye de Westminster, la pluie a commencé à tomber tandis que la foule se taisait pour le moment de la réflexion. Certains ont installé de petits camps et des chaises à l’extérieur du château de Windsor, avec l’intention d’y passer la nuit pour réserver les meilleurs endroits pour voir le cercueil de la reine à son arrivée.

« Eh bien, c’est juste une nuit et un jour de nos vies. Elizabeth nous a donné – vous savez – 70 ans. Donc le reste n’est pas trop demander, n’est-ce pas ? a déclaré Fred Sweeney, 52 ans, qui a équipé sa place de deux drapeaux de l’Union sur de grands mâts.

Biden et la première dame Jill Biden faisaient partie des milliers de personnes en deuil – des habitants et des touristes aux membres de la famille royale et aux dirigeants mondiaux – pour leur rendre hommage. Le président a fait le signe de la croix et a mis sa main sur son cœur alors qu’il se tenait tranquillement près du cercueil dans la salle ornée de 900 ans avec sa femme et l’ambassadrice américaine Jane Hartley.

Biden a ensuite signé le livre officiel de condoléances et a assisté à une réception dimanche au palais de Buckingham organisée par le roi Charles III. Il est l’un des 500 dirigeants mondiaux et membres de la famille royale invités aux funérailles d’État de la reine lundi, aux côtés de centaines de dignitaires, d’hommes politiques, d’anciens combattants et de travailleurs caritatifs britanniques.

Biden a qualifié la reine Elizabeth II de “décente” et “honorable” et de “tout au sujet du service” en signant le livre de condoléances, disant que son cœur allait à la famille royale.

“La reine Elizabeth a vécu sa vie pour le peuple”, a écrit Jill Biden dans un livre pour les conjoints et les ambassadeurs. « Elle a servi avec sagesse et grâce. Nous n’oublierons jamais sa chaleur, sa gentillesse et les conversations que nous avons partagées.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, dont l’invitation a attiré les critiques des groupes de défense des droits de l’homme en raison du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018, ne se présentera pas. L’Arabie saoudite devrait être représentée par un autre royal, le prince Turki ben Mohammed.

Alors que les dignitaires affluaient, le temps était compté pour ceux qui cherchaient une place dans la plus longue file d’attente que beaucoup aient jamais vue devant le cercueil de la reine. La file d’attente longue de plusieurs kilomètres devrait être fermée aux nouveaux arrivants plus tard dimanche afin que tout le monde maintenant dans la file puisse voir le cercueil avant lundi matin, lorsqu’il sera emmené à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine.

Famille par famille, des milliers de personnes ont continué à rejoindre la ligne 24 heures sur 24, bravant les températures nocturnes glaciales et les attentes allant jusqu’à 17 heures dans une file d’attente qui s’étendait sur plus de 8 kilomètres.

Lauren Wilson, 36 ans, était dans la file d’attente beaucoup plus courte pour les personnes à mobilité réduite. Elle a dit qu’elle voulait faire l’expérience en personne du cercueil exposé.

“Le monde est dans un endroit tellement bizarre et puis c’est arrivé. Cela semble plus important », a-t-elle déclaré.

Elle craignait que l’apparat entourant la mort d’Elizabeth ne prive les proches de la reine de la capacité d’accepter leur perte.

« La famille n’a pas le droit de pleurer. Je trouve cela assez déchirant », a-t-elle déclaré.

Les huit petits-enfants de la reine, menés par l’héritier du trône, le prince William, ont encerclé le cercueil et se sont tenus la tête baissée lors d’une veillée silencieuse samedi soir.

Parmi les dirigeants étrangers à Londres se trouvait le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, qui a déclaré à la BBC qu’elle était honorée de représenter sa nation aux funérailles et d’être témoin de l’effusion nationale de chagrin et de respect pour la défunte reine.

“Ce que je retiendrai de cette période, c’est simplement la beauté de la réponse du public, la gentillesse que vous voyez des membres du public, la patience, la camaraderie. Cela a été, pour moi, l’hommage le plus émouvant de tous, a été la réponse publique du peuple britannique », a-t-elle déclaré.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur d’Elizabeth, décédée le 8 septembre à 96 ans après 70 ans sur le trône. Ses funérailles seront diffusées en direct dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde et projetées devant des foules dans des parcs et des espaces publics à travers le pays.

Des policiers de tout le pays seront en service dans le cadre de la plus grande opération de police d’une journée de l’histoire de Londres.

Camilla, la reine consort, a rendu hommage à sa belle-mère dans un message vidéo, affirmant que la monarque “s’était taillée son propre rôle” en tant que “femme solitaire” sur une scène mondiale dominée par les hommes.

“Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable », a déclaré Camilla, mariée à Charles.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, était également parmi les personnes en deuil rendant hommage au cercueil de la reine. Des responsables royaux britanniques ont déclaré que Zelenska avait rencontré Catherine, la princesse de Galles, au palais de Buckingham dimanche après-midi. Ils n’ont pas donné plus de détails. Le gouvernement britannique est l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine depuis son invasion par la Russie en février.

Samedi soir, c’était le moment du deuil des petits-enfants. William et le prince Harry, les fils de Charles, ont été rejoints par les enfants de la princesse Anne, Zara Tindall et Peter Philips ; les filles du prince Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie ; et les deux enfants du prince Edward – Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

William se tenait la tête baissée à la tête du cercueil et Harry au pied. Les deux princes, qui sont des vétérans militaires, étaient en uniforme. La foule défilait lentement, silencieusement.

“On pouvait voir qu’ils pensaient beaucoup à leur grand-mère, la reine”, a déclaré Ian Mockett, ingénieur civil d’Oxford, dans le sud de l’Angleterre. “C’était bien de les voir tous ensemble comme un ensemble de petits-enfants, compte tenu des choses qui se sont produites ces dernières années.”

Le mensonge en état se poursuit jusqu’à lundi matin, lorsque le cercueil de la reine sera déplacé sur un chariot de canon tiré par 142 marins de la Royal Navy jusqu’à l’abbaye de Westminster à proximité pour les funérailles, la finale de 10 jours de deuil national pour le plus long règne de Grande-Bretagne. monarque.

Après le service lundi à l’abbaye, le cercueil de la défunte reine sera transporté à travers le cœur historique de Londres sur le chariot d’État. Elle sera ensuite emmenée dans un corbillard à Windsor, où la reine sera inhumée aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, décédé l’an dernier à 99 ans.

Sumita Tanda a déposé des roses rouge vif alors qu’un énorme hommage floral fleurissait près du château de Windsor.

« Je me sens tellement privilégiée d’être une résidente locale de Windsor », a-t-elle déclaré. “Je voulais juste rendre hommage.”

___

Les journalistes d’Associated Press Sylvia Hui et David Keyton ont contribué.

___

Suivez la couverture AP de la reine Elizabeth II sur https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii

Mike Corder, Jill Lawless et Danica Kirka, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

famille royale