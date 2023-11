La ligne offensive saine des Lions de Détroit pourrait passer au niveau supérieur

C’est presque devenu une plaisanterie courante selon laquelle les Lions de Détroit ne semblent jamais pouvoir maintenir leur ligne offensive de départ en bonne santé. Cette année, chaque partant de la ligne offensive a raté au moins un match en dehors du plaqueur droit Penei Sewell. Mais alors que Détroit sort du bye cette semaine pour affronter le Chargeurs de Los Angeles, il semble que tout le groupe soit prêt à jouer ensemble. Et ils sont prêts à montrer enfin ce dont ils sont capables.







« Nous sommes enfin de retour. Le groupe est de nouveau réuni. Il est temps de faire un spectacle”, a déclaré mardi le garde gauche Jonah Jackson.

Jackson – un Pro Bowler en 2021 – est celui qui a raté le plus de temps du groupe. Dans le premier quart du match de la semaine 5 contre le Panthères de la Carolineil a fait atterrir le plaqueur défensif Derrick Brown sur sa jambe, provoquant une entorse à la cheville qui l’a tenu hors des trois derniers matchs.

«Je recevais du FOMO lourd. Ça devenait mauvais”, a déclaré Jackson. «Je suis donc vraiment excité d’être de retour avec les gars. Ils l’ont maintenu pendant mon absence, il est donc temps pour moi de revenir et de tenir ma part du marché.

Comme Jackson l’a mentionné, la ligne offensive des Lions a bien joué tout en s’efforçant d’avoir une ligne saine. Graham Glasgow, initialement joueur de ligne de réserve, a débuté à chaque endroit intérieur. La recrue Colby Sorsdal a remplacé à la fois le plaqueur offensif et le garde droit, et ils ont même dû appeler Dan Skipper de l’équipe d’entraînement pour réparer les trous.

« Félicitations à Graham. Il a joué partout. Début du camp d’entraînement au centre, garde droit, garde gauche. Il joue à fond”, a déclaré Jackson. « Je pense qu’il joue peut-être l’un des meilleurs ballons de la salle. Donc de gros accessoires pour lui. (Kayode Awosika) Yode, Colby, ces gars-là s’éclatent. Cela montre simplement le niveau auquel nous nous tenons dans cette salle. La mentalité du prochain homme est énorme.

En neuf semaines, les Lions ont accordé le sixième moins de sacs et se classent au 10e rang en verges au sol par course. Mais avec une ligne offensive entièrement équipée, ils croient qu’il y a encore plus de viande sur l’os pour cette attaque.

“Cela nous donne simplement la continuité à laquelle nous sommes habitués avec ces gars-là tout au long du camp d’entraînement et de la majeure partie de la saison”, a déclaré le quart-arrière Jared Goff.

C’est également une bonne semaine pour être en bonne santé sur le front offensif, car les Chargers disposent d’une ligne défensive talentueuse. Mené par Joey Bosa et Khalil Mack, Los Angeles est actuellement à égalité au deuxième rang de la NFL avec 31 sacs et au sixième rang de la ligue pour les verges par course autorisées dans le match de course.

“Ils forment une grande façade”, a déclaré Jackson. «Ils ont les deux joueurs de pointe, puis ils ont ces gros chiens au milieu. Ils mettent l’accent sur l’arrêt de la course. Ils sont sixièmes dans la NFL, puis ils sont parmi les cinq premiers pour les sacs, donc c’est une bonne unité contre une autre bonne unité. Cela va donc être une bonne bataille.

L’offensive de Détroit récupérera probablement également une autre arme importante : le demi offensif David Montgomery, qui a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure aux côtes. Combinez-le avec l’arrière recrue Jahmyr Gibbs – qui a récolté 220 verges au sol lors de ces deux matchs – et Detroit pourrait avoir l’un des meilleurs duos au sol de la ligue.

«C’est un spectacle un peu effrayant. Vous le verrez venir dimanche », a déclaré Jackson.

