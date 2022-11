La ligne offensive de Sycamore ouvre la voie pendant la séquence chaude – Shaw Local

SYCOMORE – Bien que Sycamore ait accumulé des chiffres au sol toute la saison, il n’a pas vraiment eu beaucoup de matchs au sol de 100 verges d’un porteur de ballon individuel.

Alors que les Spartans n ° 1 (11-0) se préparent à accueillir le n ° 5 Sterling (9-2) à 13 heures samedi en quart de finale de classe 5A, le jeu de la ligne offensive a été la principale constante devant un champ arrière avec quatre joueurs qui ont été parmi les meilleurs rushers de l’équipe dans un match donné.

“Ces garçons, ils adorent bloquer pour nous”, a déclaré l’arrière Tyler Curtis. «J’adore obtenir des blocs d’eux. Je m’assure toujours de les remercier après la course. Le succès de notre course est entièrement sur leur dos. J’apprécie qu’ils nous posent des blocs et qu’ils jouent aussi fort qu’eux.

Samedi, les Spartans ont eu un rusher de 100 verges lors d’une victoire de 43-0 à Carmel. Joe Puleo a terminé avec 105 verges et deux touchés en 13 courses, mais deux autres arrières ont parcouru au moins 75 verges – Curtis (14 courses, 78 verges) et Zack Crawford (12 courses, 91 verges).

Et même si ce fut une journée tranquille pour le quart-arrière Eli Meier, il a été parmi les meilleurs coureurs de l’équipe tout au long de l’année.

La majeure partie de la saison, la ligne a été Joey Ward et Tristan Countryman partageant le temps au tacle droit, Gable Carrick au garde droit, Ryan Blanken au centre, le joueur en titre du Daily Chronicle de l’année Lincoln Cooley au garde gauche et Brady Hollendoner au tacle droit. Étant donné que les Spartans utilisent fréquemment l’aile-T, les bouts serrés Ethan Bode et Kaden Ladas jouent également un rôle important dans les schémas de blocage.

“Nous avons une bonne relation entre nous tous”, a déclaré Blanken. « Nous parlons bien et nous communiquons. Nous travaillons tous ensemble comme un seul.

De toute évidence, une équipe invaincue a eu du succès toute l’année, mais les quatre derniers matchs des Spartans ont été à un autre niveau. Ils ont affronté quatre équipes en séries éliminatoires, ont trois blanchissages et ont gagné par un total de 153-13. Jusqu’à présent, les deux matchs éliminatoires ont eu un chronomètre en raison d’une avance de 40 points sur Sycamore en seconde période.

L’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré qu’il ne craignait pas que son équipe expérimentée devienne trop confiante ou prenne les équipes pour acquises, surtout pas en quarts de finale des séries éliminatoires.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises – nos enfants comprennent ce qu’est le bien”, a déclaré Ryan. « Ils savent que ce qu’ils voient dans les films est bon. Ils savent que nous devons bien nous préparer cette semaine pour réussir, et cela se produit ici sur le terrain d’entraînement.

Blanke a déclaré que l’équipe est confiante mais sait également à quel point les petites choses sont importantes chaque semaine et comment cela commence par les entraînements.

“Nous sommes confiants, mais ce ne sera pas à propos de samedi”, a déclaré Blanken. « Il s’agira d’environ [Wednesday] et jeudi et vendredi et tout notre travail avant le match, travailler notre [butts] en pratique.

Une autre ride de la ligne des Spartans était en plein écran contre Carmel. La majeure partie de la saison, les Spartans ont été très désavantagés. Mis à part Cooley, la plupart des joueurs de ligne pèsent moins de 250 livres, tandis que les Corsaires roulaient avec plusieurs joueurs de ligne défensifs de 300 livres.

Ryan a remercié les entraîneurs Kevin Crandall et Brian Koehne pour avoir préparé les joueurs de ligne chaque semaine.

“Nous n’allons jamais être plus gros que quiconque”, a déclaré Ryan. «Nous devons être vraiment bons avec la façon dont nous retirons le ballon. Et cela va de pair avec nos bouts serrés, nos porteurs de ballon. Ils bloquent bien aussi.

“Tout ce que nous faisons intègre les 11 sur le terrain, et ils doivent tous faire du bon travail.”

Blanken a déclaré que la ligne s’entend bien, ce qui les rend encore plus efficaces.

“C’est plutôt amusant pour nous”, a déclaré Blanken. “Après nos matchs, et pendant nos matchs, lorsque nous avons de bons blocs, de bonnes équipes doubles, il s’agit de célébrer ceux qui sont dans le caucus et de passer directement au jeu suivant.”