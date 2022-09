ROLLING MEADOWS – Le joueur de ligne senior de Rolling Meadows, Dom Fallico, a déclaré que la ligne offensive des Mustangs avait fait un pas en avant vendredi soir.

“Nous avons pu pousser la pile”, a déclaré Fallico. “Vers la fin du match, on faisait des trous pour Skip [Rozanski] et Devin [Owen]et ils ont vraiment capitalisé.

Rozanski (100 verges au sol) et Owen (67 verges), ainsi qu’Evan Grace (257 verges sur 17 passes sur 30) se sont avérés être un équilibre parfait pour les hôtes lors d’une victoire 26-14 sans conférence contre Vernon Hills.

“Je pensais que c’était un bon mélange”, a déclaré l’entraîneur des Mustangs, Sam Baker. “Je pensais que ça marchait bien.”

Derrière le travail des joueurs de ligne Harvey Goodwin, Fallico, Jack Stollfus, Joey Maloney, Peyton Wiles et George Barnett, les Mustangs sont passés de leur propre 22 aux Cougars 11, où le junior Gabe Cherwin a lancé un panier de 28 verges pour le faire 3- 0 avec 1:59 à jouer au premier quart-temps.

Après que la défense des hôtes ait forcé un trois et un retrait, l’attaque est revenue avec un entraînement de 60 verges TD, couronné par la passe de 11 verges de Grace à Anthony Sansonetti pour une avance de 10-0 avec 9:33 à jouer en première mi-temps.

La défense de Rolling Meadows est revenue tout de suite avec trois autres retraits, y compris le tacle de Connor Brooks pour une défaite au deuxième essai.

Partant de son propre 37, Rolling Meadows a de nouveau conduit jusqu’à la ligne des 11 verges des Cougars, et Cherwin a inscrit son deuxième panier de 28 verges pour un coussin de 13-0 avec 4:39 à faire dans la demie.

Les Mustangs ont réussi un dernier entraînement marqué en demie lorsqu’ils ont parcouru 76 verges, couronné par la passe de 9 verges de Grace à Ben Petermann (six attrapés, 100 verges) avec 28 secondes à jouer. Grace a lancé des passes de 24 verges à Stephen Schiele et de 28 verges au milieu à Ryan Chaney pour souligner le but marqué.

Après le point supplémentaire bloqué, Meadows menait 19-0 à la mi-temps.

“Je sentais que nous aurions pu mettre le match de côté avant la mi-temps”, a déclaré Baker. “Pas un coup sur Vernon Hills, mais j’ai juste senti que nous exécutions très bien, notre défense jouait très bien et notre équipe de coup d’envoi a fait du très bon travail de la semaine dernière à cette semaine.”

Mais les Cougars ont récupéré des coups de pied en jeu à deux reprises pour commencer la seconde mi-temps pour assurer un certain élan.

DJ Head (cinq attrapés, 84 verges) a récupéré le premier et les Cougars (0-3) ont procédé à un entraînement de 43 verges qui s’est terminé par la passe de TD de 6 verges du QB Nolan Lazor à Anthony Martorano pour le porter à 19-6. après l’échec de la conversion en deux points.

Jack Prista a récupéré le deuxième coup de pied en jeu, mais la défense des Mustangs a forcé un botté de dégagement en six jeux.

Plus tard dans le quart, Lazor (14 passes sur 26 pour 196 verges) a fait marcher les Cougars sur 80 verges, couronné par une autre passe TD de 6 verges à Martorano (six attrapés pour 81 verges) pour porter le score à 19-14 avec 10 minutes à faire. dans le jeu.

Mais Rolling Meadows a répondu avec son propre entraînement de 80 verges qui s’est terminé par le lancer de 30 verges de Grace au milieu vers Justin Puetz pour porter le score à 26-14 avec 5:04 à faire.

Rolling Meadows (2-1) a récupéré le ballon sur l’interception de Matt McHugh à la ligne des 44 verges des Cougars et a pu manquer le temps imparti, prenant un genou dans la dernière minute au 5 des Cougars.

“En première mi-temps, nous n’avons pas réussi les jeux dont nous avions besoin”, a déclaré l’entraîneur de Vernon Hills, Bill Bellecomo. “En seconde période, nous nous sommes vraiment battus et avons gagné cette mi-temps. Avec une équipe jeune et peu expérimentée, j’espère vraiment que la deuxième mi-temps nous catapulte. Nous avons encore la division devant nous et la possibilité de faire les séries éliminatoires. J’aime le combat en nous et j’espère que c’est le tournant, nous devons juste continuer à nous améliorer. C’est une longue saison et j’aime les étapes que nous avons franchies en seconde période.

“Nous avons rendu le match plus proche que nécessaire”, a ajouté Baker. “J’étais frustré par les erreurs mentales. Il y avait des gouttes et d’autres choses. Nous devons nettoyer cela afin de battre Glenbrook North la semaine prochaine.

https://football.dailyherald.com/sports/20220909/rolling-meadows-gets-in-rhythm-to-knock-off-vernon-hills