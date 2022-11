La ligne O de Prairie Ridge dépasse les attentes lors de la saison record de QB Tyler Vasey – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Ethan Goudschaal, senior de Prairie Ridge, admet qu’il avait des doutes sur la ligne offensive lors des entraînements d’été.

Goudschall était un partant de retour à la garde, tout comme le centre Henrik Nystrom et le plaqueur John Fallaw. Mais au départ, les choses ne cliquaient pas car quatre autres joueurs travaillaient dans les deux autres endroits.

“Tout le monde pensait:” Ça ne va pas bien. Nous n’allons pas être une ligne forte cette année “, a déclaré Goudschaal. “Nous ne savions pas pour la ligne. Si vous n’avez pas une bonne ligne, vous n’avez pas non plus une bonne défense. Mais à travers la saison, je pensais que nous avions une chance.

[ Class 6A playoffs: Semifinal preview capsule for St. Ignatius at Prairie Ridge ]

Angel Rodriguez s’est installé à l’autre poste de garde et le deuxième Zach Helland a pris l’autre poste de tacle et ce qui s’est passé a été historique. Landon Miller et Braedon Hatter ont été les bouts serrés des Wolves.

La ligne a ouvert la voie au quart-arrière Tyler Vasey pour établir le record de course de la saison IHSA. Vasey a 3 609 verges alors que les Wolves (11-1), têtes de série n ° 2, accueillent le n ° 4 St. Ignatius (10-2) à 14 h samedi en demi-finale des séries éliminatoires de classe 6A.

L’arrière Nathan Greetham est sixième dans la zone avec 1 332 verges et le porteur de ballon Luke Vanderwiel en a 393. La triple option des Wolves s’est avérée plus dangereuse que jamais derrière la ligne.

“Ils sont bien meilleurs que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp, qui assume également le rôle d’entraîneur de la ligne offensive. “Il y a quelques gars qui jouent en ce moment que je n’avais pas envisagé de jouer. Zach Helland est l’un d’entre eux. Il tire le meilleur parti de son potentiel en ce moment, en deuxième année.

“Lorsque vous perdez, qui est blâmé ? L’entraîneur de la ligne O. Personne ne bloque. Je vais prendre le contrôle de ça. Si quelqu’un doit être blâmé, ce sera moi. Cela a toujours été ma philosophie.

Fallaw, que Schremp considère comme son meilleur joueur de ligne, est d’accord avec son entraîneur.

“Nous avons également dépassé mes attentes”, a déclaré Flaww. « Dans l’ensemble, nous sommes beaucoup plus forts que je ne le pensais. Il n’y a pas un côté qui soit plus fort. Nous pouvons exécuter les deux côtés ou n’importe quel écart que nous voulons. Cela aide vraiment beaucoup notre attaque.

«Nous faisons juste ce que nous pouvons pour ouvrir des lacunes. Nous jouons bas et tirons le ballon très rapidement et cela ralentit en quelque sorte la défense.

Les gens s’émerveillent devant les courses électrisantes de Vasey, tandis que le quart-arrière détourne rapidement les louanges vers ses garçons à l’avant.

Le quart-arrière de Prairie Ridge Tyler Vasey (7) célèbre un touché avec l’ailier rapproché Landon Miller (85) et le garde Angel Rodriguez (60) lors de la victoire au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 6A des Wolves contre Kaneland. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

“Ils font un excellent travail”, a déclaré Vasey. «Ils se soucient vraiment beaucoup. S’ils ne savent pas quelque chose, ils poseront une question, ce qui est très bien. Au lieu de passer par le jeu et de le gâcher parce qu’ils ne savaient pas quoi faire, ils vont demander. Ils se répondent en écho.

« Tout le monde est sur la même page, nous savons tous ce qui se passe. L’offense est toute familiale. Je suis reconnaissant pour chacun d’entre eux. Ils font un excellent travail.

La façon dont la ligne offensive tire le ballon avec un jeu dur et physique excite Schremp. Cela a permis une autre saison agréable pour l’un des meilleurs programmes de classe 6A de l’État.

“Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons en demi-finale”, a déclaré Schremp. « Je ne l’ai vraiment pas fait. Je ne pensais pas que nous avions ce genre de talent. Je suis tellement impressionné par cette équipe. C’est une équipe que nous atteignons notre potentiel. En tant qu’entraîneur, c’est l’une de nos meilleures années d’entraînement. Ils tirent le meilleur parti d’eux-mêmes. Vous voyez certaines équipes qui auraient pu être meilleures, auraient pu mieux jouer. C’est une équipe où nous tirons le meilleur parti de ces gars.

Naturellement, les joueurs de ligne aiment travailler devant l’un des joueurs les plus rapides de l’État.

“C’est marrant. Vous savez juste qu’avec votre bloc, nous arriverons quelque part avec son talent », a déclaré Goudschaal. « Et avec les autres arrières aussi, faisant des faux. Ce n’est pas seulement Tyler, mais cela vous donne l’impression que vos blocs produiront quelque chose.

«Nous sortons après que la défense ait arrêté quelqu’un ou que nous ayons obtenu un coup d’envoi, et nous pensons que si nous faisons tous notre travail [we will score]. Et je vois Tyler. ‘Eh bien, le voilà reparti.’ “

Flaw a raté trois matchs avec un os cassé à la jambe, mais a pu revenir pour les séries éliminatoires. Il s’agit de la cinquième demi-finale de Prairie Ridge en sept ans.

“C’est vraiment cool”, a déclaré Fallaw. “Il y a des jeux quand je pense:” Oh, non, le jeu est terminé “, et je le vois à 40 mètres sur le terrain et je dis:” Eh bien, d’accord. C’est vraiment cool de voir tout ce qu’il peut faire avec ce que nous lui donnons.