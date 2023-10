La ligne nord du HS2 vers Manchester est officiellement SUPPRIÉE par Rishi Sunak lors d’un discours lors d’une grande conférence conservatrice

RISHI Sunak a SUPPRIME l’étape de Manchester du HS2 et a annoncé l’interdiction pour tous les jeunes de pouvoir fumer, s’engageant à « le dire tel qu’il est » et à « diriger d’une manière différente » lors de la conférence conservatrice.

Le Premier ministre provocateur a déclaré à des centaines de fidèles du parti que le projet ferroviaire de plusieurs milliards de livres sterling n’était plus adapté à son objectif et que l’argent des contribuables serait mieux dépensé ailleurs.

Rishi Sunak a prononcé un méga discours rempli de nouvelles politiques sociales et économiques le dernier jour de la conférence conservatrice Crédit : Reuters

Rishi Sunak et son épouse Akshata Murthy s’embrassent sur scène avant le discours du Premier ministre à la conférence conservatrice Crédit : Reuters

Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty arrivent au dernier jour de la conférence annuelle du Parti conservateur Crédit : AFP

Le Premier ministre a annoncé que les 36 milliards de livres sterling du prix du trajet à Manchester seraient entièrement investis dans le « Réseau Nord ».

Il financera le développement et la modernisation de « centaines et centaines de nouveaux projets, grands et petits, routiers et ferroviaires, bus et trains ».

Des milliards seront investis pour connecter 50 stations différentes dans le Nord et les Midlands, notamment Manchester et Liverpool.

Des améliorations seront également effectuées sur le réseau routier britannique, notamment sur l’A1.

HS2 devrait toujours réduire de 30 minutes les temps de trajet entre Londres, Birmingham et Manchester.

M. Sunak a insisté sur le fait qu’il était juste d’avoir « la couverture médiatique nécessaire pour changer de direction ».

« HS2 est l’exemple ultime de l’ancien consensus », a-t-il déclaré.

« Le résultat est un projet dont les coûts ont plus que doublé, qui a été retardé à plusieurs reprises et qui ne devrait pas être réalisé ici à Manchester avant près de deux décennies.

« Les arguments économiques se sont considérablement affaiblis avec les changements apportés aux voyages d’affaires après Covid. »

Parallèlement à la modernisation des infrastructures de transport du Nord, à Euston, une nouvelle zone de développement sera créée, où des milliers de nouvelles maisons seront construites « pour la prochaine génération de propriétaires de nouvelles opportunités commerciales ».

M. Sunak s’est engagé à « donner la priorité à la prochaine génération » en annonçant son intention d’interdire la cigarette aux jeunes.

Cette règle signifie qu’aujourd’hui, un jeune de 14 ans ne pourra jamais acheter légalement des cigarettes.

Le Premier ministre a déclaré que fumer coûte au pays 17 milliards de livres sterling par an.

Il a déclaré que sa décision « sauvera plus de vies » que n’importe quelle autre décision du parti conservateur.

Il a ajouté qu’il rendra également plus difficile aux enfants de mettre la main sur des vapes.

L’interdiction des pédés sera un vote libre pour tous les députés, mais elle sera probablement adoptée aux Communes malgré tout.

Toujours sur le sujet du NHS, le Premier ministre a tourné son attention vers les médecins en grève de la BMA.

Dans une réprimande cinglante, il a dénoncé : « Ils continuent d’exiger des augmentations de salaire massives et inabordables et le fait qu’ils aient choisi de se retirer cette semaine en dit long : cette grève concerne la politique, pas les patients. »

Concernant l’économie, le Premier ministre a promis qu’il procéderait à des réductions d’impôts – mais n’a pas précisé quand.

Il a déclaré que l’inflation devait d’abord baisser davantage.

« Je sais que vous voulez des réductions d’impôts, je les veux aussi et nous les réaliserons.

« Mais la meilleure réduction d’impôt que nous puissions accorder aux gens à l’heure actuelle est de réduire de moitié l’inflation et d’alléger le coût de la vie. »

Tournant son attention vers le parti travailliste, le Premier ministre a lancé une attaque cinglante contre Sir Keir Starmer, le qualifiant de « définition ambulante du statu quo politique de 30 ans ».

M. Sunak a averti que Sir Keir cherchait désespérément à ramener la Grande-Bretagne sous les règles de Bruxelles.

Et il a fait valoir que les travaillistes détestent le Brexit et ne croient pas à la reprise du contrôle par Westminster.

« L’ironie ne m’échappe pas », a déclaré M. Sunak.

« Pendant que nous réfléchissons à l’avenir du Royaume-Uni, Kier Starmer ne fait que parler de l’Europe. »

C’est avant que le Premier ministre ne monte sur scène que le premier « lapin » est sorti de son chapeau.

Son épouse, Akshata Murty, a surpris la conférence en prononçant un discours personnel et passionné.

Mme Murty, vêtue d’un costume rose, a décrit comment elle est tombée amoureuse du Premier ministre et à quel point les années passées à parcourir de longues distances ont été difficiles.

« Ce qui m’a le plus attiré chez lui, c’est sa force de caractère, son honnêteté, son intégrité, ainsi qu’une solide compréhension du bien et du mal », a-t-elle déclaré.

« Il est amusant, il est attentionné, il est compatissant et il a une incroyable joie de vivre. »