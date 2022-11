La ligne Man Utd de Ronaldo: les joueurs s’attendent à une sortie après la Coupe du monde

Les joueurs de Manchester United ne s’attendent pas à ce que Cristiano Ronaldo fasse partie de l’équipe à la reprise de la Premier League, ont déclaré des sources à ESPN.

Les patrons du club ont discuté de l’avenir du joueur de 37 ans à Old Trafford après son interview explosive avec Piers Morgan.

Le coprésident Joel Glazer, le directeur du football John Murtough, le directeur général Richard Arnold et le manager Erik ten Hag ont tenu une réunion lundi tandis que United a également demandé des conseils juridiques sur la meilleure façon de résoudre le problème.

Ten Hag, selon des sources, pense qu’il ne peut plus travailler avec Ronaldo après que l’attaquant a déclaré qu’il “ne respecte pas” le Néerlandais, et a communiqué ce point de vue aux Glazers, Arnold et Murtough.

Des sources ont également déclaré à ESPN que la majorité de l’équipe ne pense pas qu’il y ait un chemin de retour pour l’international portugais, en particulier parce que Ten Hag a adopté une telle ligne dure sur la discipline de l’équipe depuis qu’il a pris ses fonctions de manager cet été.

Ronaldo faisait partie des joueurs de United réprimandés en juillet après avoir été photographiés partant tôt lors d’un match amical de pré-saison avec Rayo Vallecano.

Il a ensuite été suspendu par Ten Hag en octobre pour avoir refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham Hotspur et a raté le match nul 1-1 avec Chelsea à Stamford Bridge.

Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs de Manchester United ne s'attendent pas à ce que Cristiano Ronaldo revienne dans l'équipe après la Coupe du monde.

D’autres joueurs ont également enfreint les règles de Ten Hag – des sources ont déclaré à ESPN qu’elles étaient beaucoup plus strictes que celles imposées par les prédécesseurs Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick – y compris l’adolescent Alejandro Garnacho, qui a manqué les réunions d’équipe lors de la tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie. parce qu’il était en décalage horaire.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo s’était excusé auprès de ses coéquipiers pour avoir refusé de jouer contre les Spurs, mais avait été confus par la décision de Ten Hag de le mettre dans les derniers instants malgré le fait qu’il aurait été irrespectueux de le présenter comme remplaçant tardif pendant le 6 -3 défaite à Manchester City trois semaines plus tôt.

Ronaldo, selon des sources, a également été bouleversé par la décision de Ten Hag de l’interdire du vestiaire de l’équipe première tout en recevant l’ordre de s’entraîner seul à la suite de la victoire 2-0 sur Tottenham et a dû recourir à demander à l’un des jeunes du club joueurs pour récupérer ses baskets.

United attendra de découvrir toute l’étendue de l’interview de Ronaldo avant de prendre une décision finale sur son avenir. Il a un contrat jusqu’à l’été, plus une option pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2024.

L’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus se prépare pour la Coupe du monde avec le Portugal, qui lancera sa campagne au Qatar contre le Ghana le 24 novembre.