La ligne Kashmir Files : Vivek Agnihotri tweete sur « la vérité et les mensonges » ; L’envoyé israélien critique Nadav Lapid, président du jury de l’IFFI 2022

Le président du jury de l’IFFI 2022, Nadav Lapid, a fait une remarque qui a suscité une controverse en qualifiant le film de Vivek Agnihotri, The Kashmir Files, de film “de propagande et vulgaire”. Les acteurs de cinéma Anupam Kher, Darshan Kumar et d’autres ont fermement condamné les remarques du cinéaste israélien et se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Le directeur de Kashmir Files, Vivek Ranjan Agnihotri, a écrit un tweet énigmatique et a écrit : “La vérité est la chose la plus dangereuse. Elle peut faire mentir les gens. #CreativeConsciousness.”

GM. La vérité est la chose la plus dangereuse. Cela peut faire mentir les gens. #ConscienceCréative Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 29 novembre 2022

Anupam Kher a également tweeté en disant: “Peu importe la hauteur du mensonge.. Il est toujours petit par rapport à la vérité.” De plus, l’ambassadeur d’Israël en Inde Naor Gilon a écrit une lettre ouverte au cinéaste israélien Nadav Lapid après avoir critiqué le film lors du prestigieux festival du film. L’envoyé d’Israël a déclaré que Nadav devrait avoir honte d’avoir abusé de l’invitation à présider l’IFFI.

L’envoyé Naor Gilon a présenté ses excuses à l’Inde sur Twitter. Il a écrit : “Une lettre ouverte à #NadavLapid suite à sa critique de #KashmirFiles. Ce n’est pas en hébreu parce que je voulais que nos frères et sœurs indiens puissent comprendre. C’est aussi relativement long donc je vais d’abord vous donner le résultat final . VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE. Voici pourquoi.

Une lettre ouverte à #NadavLapid suite à sa critique de #KashmirFiles. Ce n’est pas en hébreu parce que je voulais que nos frères et sœurs indiens puissent comprendre. Il est également relativement long donc je vais d’abord vous donner l’essentiel. TU DEVRAIS AVOIR HONTE. Voici pourquoi: pic.twitter.com/8YpSQGMXIR Naor Gilon (@NaorGilon) 29 novembre 2022

The Kashmir Files est réalisé par Vivek Agnihotri et le scénario du film tourne autour de l’exode et du meurtre de pandits du Cachemire de la vallée du Cachemire.