La ligne Kashmir Files-IFFI 2022: Vivek Agnihotri jure d’arrêter de faire des films si un incident du film s’avère faux [Watch Exclusive video]

Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a vivement critiqué le cinéaste israélien Nadav Lapid après avoir qualifié son film de propagande et de vulgaire à l’IFFI. Les commentaires peu recommandables de Nadav lui ont valu de nombreuses critiques et maintenant Vivek Agnihotri a partagé une vidéo exclusive avec BollywoodLife où il a contesté qu’il arrêterait de faire des films même si un incident du film s’avérait faux. The Kashmir Files est basé sur le génocide des Kashmiri Pandits et le film a touché des millions de cœurs et a créé une tempête au box-office. Avec Vivek, Anupam Kher et Pallavi Joshi ont également critiqué le cinéaste israélien pour ses commentaires sur le film.