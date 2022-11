La ligne Kashmir Files: Anupam Kher et Pallavi Joshi SLAM IFFI 2022 chef du jury Nadav Lapid pour ses commentaires sur le film

Les dossiers du Cachemire fait à nouveau l’actualité et cette fois, le film a été mêlé à une polémique après les propos du Président du jury de l’IFFI 2022, Nadav Lapid sur le film réalisé par Vivek Agnihotri. Les Indiens ont apporté leur soutien au film The Kashmir Files contre les commentaires du scénariste et réalisateur israélien lors de la cérémonie de clôture de la cérémonie IFFI 2022. Le cinéaste indien Sudipto Sen a partagé une déclaration disant que les commentaires de Nadav sur The Kashmir Files étaient entièrement personnels et non les commentaires du jury. Et maintenant, Anupam Kher et Pallavi Joshi ont également critiqué Nadav Lapid pour avoir qualifié The Kashmir Files de film de propagande. Alors que Kher a partagé une vidéo et l’a appelé, Pallavi a partagé une déclaration officielle en ligne.

Anupam Kher critique Nadav Lapid, chef du jury de l’IFFI Goa 2032, pour ses commentaires sur The Kashmir Files

Anupam Kher a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo dans laquelle il parlait de personnes qui refusaient de voir le film sous la forme d’une histoire vraie et l’appelaient un film de propagande. Il a dit que certaines personnes ne peuvent pas voir ou montrer la vérité sous sa vraie forme et que ces personnes voient la vérité sous une forme très colorée. Anupam Kher a déclaré que certaines personnes ne peuvent pas digérer le film et la vérité sur l’exode des Pandits du Cachemire. Il a demandé aux personnes qui ne peuvent pas digérer et accepter la vérité de The Kashmir Files, de se taire et de fermer les yeux. Sans mâcher ses mots, il a parlé de l’amitié qu’Israël et l’Inde partagent et comment ils ont tous deux été victimes du terrorisme des pays voisins. Il ajoute qu’il y a des anti-ressortissants dans chaque pays tout en fouillant à Lapid. The Kashmir Files est de retour dans la section Entertainment News.

Regardez la vidéo d’Anupam Kher sur la ligne The Kashmir Files à l’IFFI 2022 ici :

Pallavi Joshi condamne le commentaire de Nadav Lapid sur The Kashmir Files

Pallavi Joshi, l’actrice et productrice de The Kashmir Files a partagé une déclaration sur son compte Instagram. L’actrice a déclaré qu’elle et Vivek (le réalisateur) connaissaient des personnes qui ne pourraient pas digérer la dure vérité montrée dans le film. Elle a exprimé sa tristesse et sa déception en disant qu ‘”une plate-forme créative a été utilisée pour promouvoir leurs programmes politiques afin de préserver un vieux récit faux et blasé sur le Cachemire”. L’actrice de Kashmir Files a remercié les fans pour leur soutien au milieu des commentaires controversés.

Pallavi a également remercié l’ambassadeur d’Israël Naor Gilon et le consul général Kobbi Shoshani pour avoir condamné les commentaires de Nadav Lapid sur The Kashmir Files.