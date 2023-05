La ligne en neuf tirets menace le commerce entre le Japon et la Corée du Sud

Le commentaire suivant est de Kevin Klowden, stratège mondial en chef du Milken Institute.

La couverture médiatique des réunions du Groupe des Sept du week-end s’est concentrée sur l’Ukraine, mais la présence mondiale croissante de la Chine était l’autre grand sujet à l’ordre du jour du G7. Pour deux des plus grandes économies d’Asie de l’Est, en particulier, les implications de cette hausse sont d’une importance cruciale.

La Chine veut être la grande puissance militaire et politique de l’Asie de l’Est. Nulle part cela n’est plus évident que dans la déclaration en « neuf tirets » du président Xi Jinping, par laquelle Pékin revendique la souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale. Et de tous les pays qui ont des raisons de s’inquiéter de cette affirmation, aucun n’en a peut-être plus en jeu que le Japon et la Corée du Sud.

La majeure partie du monde se concentre sur les ressources et les implications militaires des revendications chinoises sur les îles de la région, et sur le développement par Pékin de ce qui est en train de devenir la plus grande marine du monde. Pour le Japon et la Corée du Sud, la menace qui pèse sur leurs chaînes d’approvisionnement et leurs importations d’énergie est un problème bien plus réel et actuel.

En particulier, le Japon et la Corée du Sud sont préoccupés par les déclarations chinoises qui invoquent non seulement le droit d’inspecter les cargaisons, mais aussi la possibilité de restreindre le trafic. Ni le Japon ni la Corée du Sud n’ont d’intérêt politique dans la propriété des îles Spratly, ou dans le fait que la Chine remplace les États-Unis en tant que puissance navale dominante. Cependant, ils ont un fort intérêt économique à déplacer leurs importations d’énergie et leurs composants de fabrication sans crainte de restrictions. Même dans une situation hors guerre, la Chine a adopté la position selon laquelle la mer de Chine méridionale est un territoire contrôlé plutôt que des eaux internationales ouvertes sous tutelle chinoise.

Jusqu’à présent, la Chine n’a pas agi de manière agressive envers le transport maritime, mais le potentiel même d’action crée une menace claire pour les économies du Japon et de la Corée du Sud. La Chine n’aurait même pas à arrêter directement les navires – elle pourrait simplement suivre électroniquement une cargaison spécifique, ou effectuer des inspections ou des détournements. De telles actions soulèveraient le spectre de l’imprévisibilité et d’une augmentation significative des coûts.

Pour le Japon et la Corée du Sud, le rôle joué par les États-Unis dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a été beaucoup moins perturbateur, non seulement en raison de leur alliance mais, plus important encore, parce que les États-Unis ont agi en tant que garant du libre-échange et protégé déplacement dans le couloir.