La ligne Elizabeth de Londres remporte le prix Riba Stirling d’architecture 2024

La ligne Elizabeth, la plus récente ligne de train de Londres, a reçu le prix d’architecture le plus prestigieux du Royaume-Uni.

Le prix Stirling est normalement décerné par l’Institut royal des architectes britanniques (Riba) au meilleur nouveau bâtiment du pays, mais cette année, il a été attribué à l’ensemble du réseau de 62 milles et à ses 10 nouvelles gares.

Les juges ont loué sa « suite astucieuse de composants architecturaux », dans laquelle « le chaos typique des navetteurs se transforme en une expérience sans effort ».

Tous les passagers ne partageront pas ce point de vue. Certains se sont plaints des retards et de la surpopulationet trois ont déclaré à la BBC Londres qu’ils avaient été blessés à la gare d’Ealing Broadway car l’écart entre le quai et les trains est trop grand.