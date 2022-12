La ligne dure iranienne suggère de fermer un détroit clé à cause des manifestations

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Un journal radical proche des religieux au pouvoir en Iran a suggéré mercredi aux autorités de fermer le détroit d’Ormuz, une voie navigable cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial, en réponse au soutien étranger présumé aux manifestations nationales qui secouent le pays. .

La suggestion est venue du rédacteur en chef du journal radical Kayhan, qui est nommé par le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, dans un éditorial qui pourrait être considéré comme un ballon d’essai.

“Fermer le détroit d’Ormuz aux pétroliers et aux navires commerciaux des pays occidentaux est le droit légal de l’Iran”, a écrit Hossein Shariatmadari. “Nous pouvons même saisir une partie de leur cargaison commerciale en compensation des dommages financiers qu’ils ont causés à notre pays.”

Ce n’est pas la première fois que Shariatmadari propose de fermer le détroit, par lequel passe environ un tiers de tout le pétrole échangé par voie maritime.

L’étroite voie navigable à l’embouchure du golfe Persique a connu un certain nombre de rencontres tendues au fil des ans. Toute tentative de le fermer risquerait une confrontation majeure avec les États-Unis, qui se sont engagés à assurer la libre circulation du commerce, et pourrait bouleverser les marchés pétroliers internationaux.

Les manifestations ont éclaté en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument enfreint des codes vestimentaires stricts pour les femmes. Les manifestations se sont rapidement propagées à travers le pays et constituent l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution de 1979 qui l’a portée au pouvoir.

L’Iran a imputé les manifestations et les attaques contre les forces de sécurité, à des pays étrangers, sans fournir de preuves. Les manifestants nient tout programme étranger et disent qu’ils en ont assez après des décennies de répression sociale et politique par des dirigeants qu’ils considèrent comme corrompus et déconnectés.

Les forces de sécurité ont réprimé les manifestations, des groupes de défense des droits les accusant d’avoir tiré à balles réelles, d’oiseaux et de gaz lacrymogène sur les manifestants, ainsi que de les avoir battus et arrêtés.

Au moins 494 manifestants ont été tués depuis septembre et plus de 18 000 ont été arrêtés, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille de près les troubles. Il dit qu’au moins 62 membres des forces de sécurité ont été tués. Les autorités iraniennes ont donné un nombre de morts beaucoup plus élevé pour le personnel de sécurité, accusant les attaques de séparatistes et de militants anonymes.

L’Iran a exécuté deux personnes reconnues coupables de crimes violents liés aux manifestations. L’un d’eux a été publiquement pendu à une grue plus tôt cette semaine dans un avertissement aux autres.

La Cour suprême a suspendu mercredi l’exécution d’un troisième individu, Mahan Sedarat, selon Mizan, l’agence de presse officielle de la justice.

Plus tôt ce mois-ci, la famille de Sedarat a déclaré au journal réformiste Shargh que sa condamnation à mort avait été confirmée. Il était accusé d’avoir blessé quelqu’un avec un couteau, d’avoir agi contre la sécurité nationale, d’avoir mis le feu à une moto et d’avoir détruit un téléphone portable. Sa famille a déclaré qu’il avait nié les accusations.

Comme les deux autres, il a été reconnu coupable de « moharebeh », un mot farsi signifiant « faire la guerre à Dieu », passible de la peine de mort. Il a été jugé par le tribunal révolutionnaire, qui tient généralement des procès à huis clos et a fait l’objet de vives critiques internationales.

The Associated Press