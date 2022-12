La ligne dure iranienne suggère de fermer un détroit clé à cause des manifestations

L’étroite voie navigable à l’embouchure du golfe Persique a connu un certain nombre de rencontres tendues au fil des ans. Toute tentative de le fermer risquerait une confrontation majeure avec les États-Unis, qui se sont engagés à assurer la libre circulation du commerce, et pourrait bouleverser les marchés pétroliers internationaux.

Les manifestations ont éclaté en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été détenue par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument enfreint des codes vestimentaires stricts pour les femmes. Les manifestations se sont rapidement propagées à travers le pays et constituent l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution de 1979 qui l’a portée au pouvoir.

L’Iran a imputé les manifestations et les attaques contre les forces de sécurité, à des pays étrangers, sans fournir de preuves. Les manifestants nient tout programme étranger et disent qu’ils en ont assez après des décennies de répression sociale et politique par des dirigeants qu’ils considèrent comme corrompus et déconnectés.

Les forces de sécurité ont réprimé les manifestations, des groupes de défense des droits les accusant d’avoir tiré à balles réelles, d’oiseaux et de gaz lacrymogène sur les manifestants, ainsi que de les avoir battus et arrêtés.

Au moins 494 manifestants ont été tués depuis septembre et plus de 18 000 ont été arrêtés, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille de près les troubles. Il dit qu’au moins 62 membres des forces de sécurité ont été tués. Les autorités iraniennes ont donné un nombre de morts beaucoup plus élevé pour le personnel de sécurité, accusant les attaques de séparatistes et de militants anonymes.