La ligne des droits des trans déclenchant une crise pour le leadership de Nicola Sturgeon

Les cas ont déclenché un débat féroce à travers la Grande-Bretagne et exacerbé les divisions sur la législation sur la réforme du genre au sein du SNP.

« Elle se considère comme une femme ; Je considère l’individu comme un violeur », a déclaré Sturgeon après avoir été pressée à plusieurs reprises lors d’une conférence de presse pour expliquer pourquoi elle avait utilisé «elle» et «elle» pour décrire Bryson.

Alors que les guerres de genre se sont principalement déroulées dans les cercles sociaux des observateurs politiques très engagés, l’affaire Bryson a mis l’accent sur les politiques de genre de Sturgeon. Et son malaise à ce sujet la semaine dernière a été palpable.

Dans le Poste du dimanche l’ancienne membre du SNP, Joan McAlpine, a décrit l’auto-identification de genre comme une “passion personnelle du premier ministre”, ajoutant qu’elle “devait répondre de tout tort fait – aux femmes, bien sûr, mais aussi à son parti et à la cause de l’indépendance”.

La façon dont Sturgeon a traité la question a également suscité des questions plus larges sur son jugement. Un sondage YouGov le week-end dernier a révélé que sa cote d’approbation était passée en territoire négatif, de plus sept à moins quatre, depuis octobre.

Lorsqu’on lui a demandé au parlement si Bryson était une femme, Sturgeon a déclaré: «Cet individu prétend être une femme. Je n’ai pas d’informations sur la validité ou non de ces affirmations.

Les lois Sturgeon réduiraient l’âge auquel les gens peuvent obtenir un certificat de reconnaissance de genre à 16 ans, supprimeraient la nécessité d’un diagnostic médical de dysphorie de genre – le sentiment d’inconfort ou de détresse que certaines personnes trans ressentent lorsque leur corps ne correspond pas à leur sexe – et raccourcit la période pendant laquelle une personne doit vivre dans son sexe avant d’obtenir un certificat à trois mois.

Mais son adoption a été considérée comme une victoire pour Sturgeon, qui a déclaré qu’il était de sa responsabilité “de faciliter un peu la vie des minorités stigmatisées dans notre pays”. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré plus tard qu’il bloquerait la loi, arguant qu’elle entrerait en conflit avec le Westminster Equality Act 2010, par exemple en rendant plus difficile pour les espaces réservés aux femmes d’exclure les personnes nées biologiquement de sexe masculin.

Sturgeon faisait déjà face à une dissidence dans son propre parti au sujet de la législation controversée sur la réforme du genre – avec neuf de ses propres députés opposés à la législation, qui a adopté 88 voix contre 33, et l’un de son propre cabinet, Ash Regan, a même démissionné en tant que ministre écossais de la communauté. sécurité pour qu’elle puisse s’opposer au projet de loi.

“Nous sommes d’avis que quiconque a commis des crimes sexuels violents et qui présente un risque pour les femmes ne devrait pas être hébergé avec des femmes dans le domaine des femmes”, a déclaré Valentine.

«Une règle générale sur l’endroit où les personnes trans en détention sont hébergées serait une erreur. Dans une communauté de n’importe quelle taille, il y aura des gens qui commettent des crimes épouvantables – cela ne se reflète pas et ne devrait pas se refléter sur la majorité de cette communauté.

James Mitchell, professeur de politique publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la controverse sur Bryson et Scott “contrarierait probablement beaucoup de membres du SNP” qui, selon lui, étaient perplexes quant à la façon dont une question aussi controversée en est venue à dominer le débat au sein du parti.

“Il y a toujours eu une tendance au sein du SNP qui pense que l’indépendance est notre raison d’être, et tout le reste est secondaire”, a-t-il déclaré.

