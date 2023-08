La ligne des conservateurs s’enflamme suite aux appels à quitter la CEDH pour résoudre la crise des migrants après un grand nombre de traversées de petits bateaux

Une dispute TORY s’est enflammée suite à des appels à quitter la Cour européenne des droits de l’homme pour résoudre la crise des migrants.

Le ministre du Cabinet John Glenn a giflé ses collègues députés conservateurs exigeant que Rishi Sunak se libère des juges de Strasbourg pour assurer le démarrage des vols rwandais.

Davantage de migrants ont été vus entassés dangereusement sur un canot en direction du Royaume-Uni alors qu’une ligne conservatrice s’enflammait au cours de la crise Crédit : Steve Finn

Un nombre massif de traversées de petits bateaux cette semaine a déclenché une vague de soutien pour quitter le tribunal de l’euro avec une histoire de blocage des expulsions.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il était favorable au retrait, le secrétaire en chef du Trésor, M. Glenn, a répondu: « Non, car je crois au plan que nous avons mis en place. »

Il a déclaré à LBC: « Nous avons une contestation judiciaire en attente, mais je crois au plan A et nous le verrons se concrétiser à l’automne. »

La Cour suprême se prononcera dans quelques mois sur la question de savoir si M. Sunak est autorisé à expulser les arrivées illégales vers Kigali.

La délicatesse de M. Glenn pourrait voir une nouvelle bataille « humide contre sec » éclater dans la meilleure équipe du Premier ministre, dont certains soutiennent le départ de la CEDH si les choses se gâtent.

Un collègue ministre du Cabinet a déclaré au Sun : « Je n’en aurais rien à foutre si nous partions. Si c’est ce que nous devons faire pour y parvenir, alors faisons-le.

Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a fait allusion à son soutien, affirmant que le gouvernement doit faire « tout ce qui est nécessaire » pour arrêter les bateaux.

Le parti travailliste a déclaré que les ministres étaient « dans le banc des accusés » au sujet de l’immigration et ont dévoilé huit manquements supposés cette semaine.

La secrétaire fantôme de l’Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré: «Dans tout le pays, la plupart des gens veulent une sécurité frontalière solide et un système d’asile correctement géré et contrôlé, de sorte que le Royaume-Uni fait sa part aux côtés d’autres pays pour aider ceux qui ont fui la persécution et les conflits, tandis que ceux qui n’ont pas droit d’être ici sont rapidement rendus.